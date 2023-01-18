В ХМАО построят жилье для рабочих завода

19 января 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

В 2023 году планируется сдать 5-6 квартир Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор лесопромышленного комбината «Самза» в Советском районе (ХМАО) Сергей Смышляев рассказал губернатору ХМАО Наталье Комаровой, что собирается построить жилье для рабочих. Информация об этом появилась в telegram-канале «Югра Z Официально». «Будем строить жилье для сотрудников комбината, для молодых семей. Задача в этом году стоит такая: 5-6 квартир пока. Через 8 лет работы на заводе квартиры будут переданы в собственность», — рассказал Сергей Смышляев. Глава Югры Наталья Комарова отметила, что все подобные проекты должны идти через департамент пространственного развития. Подобные решения должны быть приняты после оценки площадки, чтобы не создавать жилые районы рядом с промзонами. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру Нягани Ивану Ямашеву переселять людей из домов, в которых обнаружен фенол, не дожидаясь конца финансового года. Свое поручение она высказала на встрече с городской администрацией.

Директор лесопромышленного комбината «Самза» в Советском районе (ХМАО) Сергей Смышляев рассказал губернатору ХМАО Наталье Комаровой, что собирается построить жилье для рабочих. Информация об этом появилась в telegram-канале «Югра Z Официально». «Будем строить жилье для сотрудников комбината, для молодых семей. Задача в этом году стоит такая: 5-6 квартир пока. Через 8 лет работы на заводе квартиры будут переданы в собственность», — рассказал Сергей Смышляев. Глава Югры Наталья Комарова отметила, что все подобные проекты должны идти через департамент пространственного развития. Подобные решения должны быть приняты после оценки площадки, чтобы не создавать жилые районы рядом с промзонами. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэру Нягани Ивану Ямашеву переселять людей из домов, в которых обнаружен фенол, не дожидаясь конца финансового года. Свое поручение она высказала на встрече с городской администрацией.