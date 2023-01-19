Автомобиль загорелся в движении (фото из архива)
На трассе Челябинск-Курган недалеко от заправки «Лукоил» загорелся автомобиль. Кадрами, горящей на выезде из города машины, поделился подписчик с telegram-каналом «Челябинск, который смог».
«Автомобиль загорелся в движении. От МЧС работало одна единица техники и четыре человека личного состава. Пострадавших нет», — отметили telegram-каналу в региональном МЧС.
Ранее в Челябинске ночью загорелся автомобиль. «Фольксваген» находился в движении на пересечении автодороги «Меридиан» и улицы Механической.
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