19 января 2023

На трассе Челябинск-Курган загорелась машина. Видео

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, автомобиль, огонь, горящий автомобиль
Автомобиль загорелся в движении (фото из архива) Фото:

На трассе Челябинск-Курган недалеко от заправки «Лукоил» загорелся автомобиль. Кадрами, горящей на выезде из города машины, поделился подписчик с telegram-каналом «Челябинск, который смог».

«Автомобиль загорелся в движении. От МЧС работало одна единица техники и четыре человека личного состава. Пострадавших нет», — отметили telegram-каналу в региональном МЧС.

Ранее в Челябинске ночью загорелся автомобиль. «Фольксваген» находился в движении на пересечении автодороги «Меридиан» и улицы Механической.

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На трассе Челябинск-Курган недалеко от заправки «Лукоил» загорелся автомобиль. Кадрами, горящей на выезде из города машины, поделился подписчик с telegram-каналом «Челябинск, который смог». «Автомобиль загорелся в движении. От МЧС работало одна единица техники и четыре человека личного состава. Пострадавших нет», — отметили telegram-каналу в региональном МЧС. Ранее в Челябинске ночью загорелся автомобиль. «Фольксваген» находился в движении на пересечении автодороги «Меридиан» и улицы Механической.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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