На трассе Челябинск-Курган загорелась машина. Видео

20 января 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Автомобиль загорелся в движении (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Челябинск-Курган недалеко от заправки «Лукоил» загорелся автомобиль. Кадрами, горящей на выезде из города машины, поделился подписчик с telegram-каналом «Челябинск, который смог». «Автомобиль загорелся в движении. От МЧС работало одна единица техники и четыре человека личного состава. Пострадавших нет», — отметили telegram-каналу в региональном МЧС. Ранее в Челябинске ночью загорелся автомобиль. «Фольксваген» находился в движении на пересечении автодороги «Меридиан» и улицы Механической.

На трассе Челябинск-Курган недалеко от заправки «Лукоил» загорелся автомобиль. Кадрами, горящей на выезде из города машины, поделился подписчик с telegram-каналом «Челябинск, который смог». «Автомобиль загорелся в движении. От МЧС работало одна единица техники и четыре человека личного состава. Пострадавших нет», — отметили telegram-каналу в региональном МЧС. Ранее в Челябинске ночью загорелся автомобиль. «Фольксваген» находился в движении на пересечении автодороги «Меридиан» и улицы Механической.