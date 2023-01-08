В Челябинске ночью загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в движении
В Челябинске в ночь с 8 на 9 января горел автомобиль. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области.
«На пересечении автодороги „Меридиан“ и улицы Механической загорелся автомобиль Фольксваген. Автомобиль загорелся в движении», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, горение ликвидировано сотрудниками МЧС. Пострадавших не было.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинске горело такси. На территории Челябинской области на трассе М-5 горел бензовоз.
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