08 января 2023
07 января 2023

В Челябинске ночью загорелся автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, автомобиль, огонь, горящий автомобиль
Автомобиль загорелся в движении Фото:

В Челябинске в ночь с 8 на 9 января горел автомобиль. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области.

«На пересечении автодороги „Меридиан“ и улицы Механической загорелся автомобиль Фольксваген. Автомобиль загорелся в движении», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, горение ликвидировано сотрудниками МЧС. Пострадавших не было.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинске горело такси. На территории Челябинской области на трассе М-5 горел бензовоз.

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В Челябинске в ночь с 8 на 9 января горел автомобиль. Об этом сообщило ГУ МЧС по Челябинской области. «На пересечении автодороги „Меридиан“ и улицы Механической загорелся автомобиль Фольксваген. Автомобиль загорелся в движении», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, горение ликвидировано сотрудниками МЧС. Пострадавших не было. Ранее, как сообщало URA.RU, в Челябинске горело такси. На территории Челябинской области на трассе М-5 горел бензовоз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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