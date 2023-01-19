19 января 2023

Челябинца задержали по подозрению в убийстве собственной матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Евгению Пашкову. Челябинск, заключенные, осужденный, арест, решетка, подозреваемый, преступник, обвиняемый, полиция, суд, клетка, наручники, преступление, кандалы
Сын отрицает свою причастность к произошедшему

Жителя Челябинска задержали по подозрению в убийстве собственной матери. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина была обнаружена в своей квартире с пробитой головой. Возбуждено уголовное дело.

«Женщину обнаружили в квартире по улице Ворошилова в Челябинске. Сразу после этого был задержан ее сын. Свою вину он не признал», - рассказал источник.

По данным URA.RU, перед инцидентом сын выпивал вместе с матерью. Установить точную причину смерти женщины помогла судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам выяснилось, что она умерла от получения закрытой черепно-мозговой травмы. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.  

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Жителя Челябинска задержали по подозрению в убийстве собственной матери. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина была обнаружена в своей квартире с пробитой головой. Возбуждено уголовное дело. «Женщину обнаружили в квартире по улице Ворошилова в Челябинске. Сразу после этого был задержан ее сын. Свою вину он не признал», - рассказал источник. По данным URA.RU, перед инцидентом сын выпивал вместе с матерью. Установить точную причину смерти женщины помогла судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам выяснилось, что она умерла от получения закрытой черепно-мозговой травмы. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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