Челябинца задержали по подозрению в убийстве собственной матери

Сын отрицает свою причастность к произошедшему Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Челябинска задержали по подозрению в убийстве собственной матери. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина была обнаружена в своей квартире с пробитой головой. Возбуждено уголовное дело.

«Женщину обнаружили в квартире по улице Ворошилова в Челябинске. Сразу после этого был задержан ее сын. Свою вину он не признал», - рассказал источник.

По данным URA.RU, перед инцидентом сын выпивал вместе с матерью. Установить точную причину смерти женщины помогла судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам выяснилось, что она умерла от получения закрытой черепно-мозговой травмы. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.