Юрист рассказала, на сколько вырастут социальные выплаты в феврале

Юрист Сулим: в феврале в России будут проиндексированы пособия и выплаты

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится на 900 рублей, заявила Ольга Сулим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В феврале в России увеличится размер выплат Героям Советского Союза и России и кавалерам всех трех степеней ордена Славы. Об этом рассказала юрист Ольга Сулим.

«Увеличиваются размеры выплат Героям Советского Союза и России, а также кавалерам всех трех степеней ордена Славы: с 74600 до 83500 рублей. Герои Труда будут получать не 55000 рублей, как прежде, а 61500 рублей», — передает слова Ольги Сулим «Российская газета».

Увеличится минимальный размер пособия по уходу за ребенком: с 7600 до 8500 рублей. Единовременная выплата при рождении ребенка составит 22900 вместо 20400 рублей. Участники ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле будут получать 3500 вместо 3100. Выплата при несчастных случаях на производстве 131700 вместо 113700 рублей. Пособие на погребение вырастет до 7700 рублей вместо 6900 рублей, сообщила адвокат. Она также уточнила, что рост некоторых пособий будет зависеть от регионального коэффициента. Минимальная сумма таких пособий будет зависеть от прожиточного минимума в каждом регионе.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказывал, что в России с 1 января произойдет увеличение социальных гарантий. В стране поэтапно вырастет МРОТ, пенсии и прожиточный минимум, передает RT. Рост индексаций пособий с 1 февраля составит 11,9%. Всего проиндексируют более 40 различных компенсаций.