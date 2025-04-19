Певца Шарлота исключили из списков террористов-экстремистов

Певец Эдуард Шарлот исключен из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась в обновленном списке ведомства, опубликованном на официальном сайте. Причины исключения артиста из списка не уточняются.
«Шарлот (Эдуард Шарлот) исключен из реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга», — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на данные реестра. В ноябре 2023 года Шарлот был задержан в аэропорту «Пулково» после возвращения из Армении. Певца признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Его приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения.
Основанием для уголовного преследования стало видео, которое певец разместил летом 2023 года, находясь за границей. На нем он публично сжигает свой российский паспорт, георгиевскую ленту и военный билет. На днях апелляционный суд подтвердил законность приговора Шарлоту и оставил его без изменений.
Артист ранее участвовал в популярном музыкальном проекте «Песни на ТНТ». Широкую популярность получил после проекта, записав альбом «Навечно Молодой», песня из которого «Щека об щеку» стала главным хитом артиста.
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