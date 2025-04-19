«Все не так просто»: Самбурская отвергла извинения сбившего ее Костюшкина

Представители Самбурской и Костюшкина высказались о совместной песне артистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стас прислал Настасье букет в качестве извинений
Стас прислал Настасье букет в качестве извинений Фото:

Актриса и певица Настасья Самбурская пострадала от Стаса Костюшкина, который сбил ее на мопеде. После инцидента певец отправил коллеге «извинительный» букет, однако артистка отказалась принимать его. В Сети уверены: весь инцидент — всего лишь «прогрев» перед совместной песней артистов. Однако представители звезд в беседе с URA.RU выступили с категорическим опровержением.

«Какая песня? Настасья поет? Я не знаком с ее творчеством, про кино знаю, но не более. Это не пиар, ситуация там сложная, не все так просто», — пояснил пиар-директор Костюшкина Алексей Елфимов, не вдаваясь в подробности.

В свою очередь представитель Самбурской также отрицает, что артистов связывают какие-то скрытые мотивы. Речи о совместной работе, как и примирении не идет. При этом пиар-менеджер Алена Макарова уверяет, что в суд на коллегу актриса подавать не будет.

«Настасья все в соцсетях прокомментировала, добавить нечего. В суд, конечно, не будет подавать. Конфликта никакого нет, просто такая неприятная ситуация. К счастью, никто не пострадал», — резюмировала представительница звезды.

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская 15 апреля стала участницей ДТП. Ее сбил мопед в центре Москвы, когда актриса с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Самбурская заработала синяк на руке, с места ДТП ушла самостоятельно. Позже выяснилось, что мопедом управлял певец Стас Костюшкин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса и певица Настасья Самбурская пострадала от Стаса Костюшкина, который сбил ее на мопеде. После инцидента певец отправил коллеге «извинительный» букет, однако артистка отказалась принимать его. В Сети уверены: весь инцидент — всего лишь «прогрев» перед совместной песней артистов. Однако представители звезд в беседе с URA.RU выступили с категорическим опровержением. В свою очередь представитель Самбурской также отрицает, что артистов связывают какие-то скрытые мотивы. Речи о совместной работе, как и примирении не идет. При этом пиар-менеджер Алена Макарова уверяет, что в суд на коллегу актриса подавать не будет. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская 15 апреля стала участницей ДТП. Ее сбил мопед в центре Москвы, когда актриса с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Самбурская заработала синяк на руке, с места ДТП ушла самостоятельно. Позже выяснилось, что мопедом управлял певец Стас Костюшкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...