«Все не так просто»: Самбурская отвергла извинения сбившего ее Костюшкина

Актриса и певица Настасья Самбурская пострадала от Стаса Костюшкина, который сбил ее на мопеде. После инцидента певец отправил коллеге «извинительный» букет, однако артистка отказалась принимать его. В Сети уверены: весь инцидент — всего лишь «прогрев» перед совместной песней артистов. Однако представители звезд в беседе с URA.RU выступили с категорическим опровержением.
«Какая песня? Настасья поет? Я не знаком с ее творчеством, про кино знаю, но не более. Это не пиар, ситуация там сложная, не все так просто», — пояснил пиар-директор Костюшкина Алексей Елфимов, не вдаваясь в подробности.
В свою очередь представитель Самбурской также отрицает, что артистов связывают какие-то скрытые мотивы. Речи о совместной работе, как и примирении не идет. При этом пиар-менеджер Алена Макарова уверяет, что в суд на коллегу актриса подавать не будет.
«Настасья все в соцсетях прокомментировала, добавить нечего. В суд, конечно, не будет подавать. Конфликта никакого нет, просто такая неприятная ситуация. К счастью, никто не пострадал», — резюмировала представительница звезды.
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская 15 апреля стала участницей ДТП. Ее сбил мопед в центре Москвы, когда актриса с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Самбурская заработала синяк на руке, с места ДТП ушла самостоятельно. Позже выяснилось, что мопедом управлял певец Стас Костюшкин.
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