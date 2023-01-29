МИД РФ: обстрел больниц ВСУ является военным преступлением

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Последствия обстрела 10 корпуса на территории больницы Калинина. Донецк, донецк, обстрел
В МИД РФ назвали НАТО и США причастными к военному преступлению Фото:
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Обстрелы украинской армией больниц в Новоайдаре и в Новой Каховке являются военными преступлениями. Такое заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев», — сказано в сообщении. В МИД РФ также считают, что отсутствие реакции от США и НАТО подтверждают их причастность к преступлению

ВСУ ударили по больницам в ЛНР и в Херсонской области 28 января. При ударах использовались ракеты HIMARS американского производства.

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Обстрелы украинской армией больниц в Новоайдаре и в Новой Каховке являются военными преступлениями. Такое заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ. «Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев», — сказано в сообщении. В МИД РФ также считают, что отсутствие реакции от США и НАТО подтверждают их причастность к преступлению ВСУ ударили по больницам в ЛНР и в Херсонской области 28 января. При ударах использовались ракеты HIMARS американского производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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