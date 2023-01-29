МИД РФ: обстрел больниц ВСУ является военным преступлением

В МИД РФ назвали НАТО и США причастными к военному преступлению
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обстрелы украинской армией больниц в Новоайдаре и в Новой Каховке являются военными преступлениями. Такое заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев», — сказано в сообщении. В МИД РФ также считают, что отсутствие реакции от США и НАТО подтверждают их причастность к преступлению
ВСУ ударили по больницам в ЛНР и в Херсонской области 28 января. При ударах использовались ракеты HIMARS американского производства.
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