В Екатеринбург привезли Кубок Гагарина. Фото, видео

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Кубок Гагарина. Магнитогорск, кхл, кубок гагарина
К 300-летию Екатеринбурга компания «Ростелеком» привезла в уральскую столицу Кубок Гагарина Фото:

К 300-летию Екатеринбурга компания «Ростелеком» привезла в уральскую столицу главный трофей российского клубного хоккея — Кубок Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского провайдера цифровых услуг и сервисов. Прибытие Кубка Гагарина также подтвердил корреспондент URA.RU с места события.

«Главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут увидеть жители Екатеринбурга. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне трофея», — сказано в сообщении «Ростелекома».

«Кубок Гагарина прибыл в уральскую столицу. Он привлекает к себе много внимания, все стараются его сфотографировать», — отметил журналист URA.RU, который стал в числе первых, кто смог увидеть легендарный трофей своими глазами.

Впервые Кубок разыграли в 2009-м году. Он изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На чаше с одной стороны изображен хоккеист, а с другой — Юрий Гагарин. Кроме всего, внизу размещены шайбы с названиями команд-победителей и выгравированы имена чемпионов.

Фото:
Фото:

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К 300-летию Екатеринбурга компания «Ростелеком» привезла в уральскую столицу главный трофей российского клубного хоккея — Кубок Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского провайдера цифровых услуг и сервисов. Прибытие Кубка Гагарина также подтвердил корреспондент URA.RU с места события. «Главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут увидеть жители Екатеринбурга. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне трофея», — сказано в сообщении «Ростелекома». «Кубок Гагарина прибыл в уральскую столицу. Он привлекает к себе много внимания, все стараются его сфотографировать», — отметил журналист URA.RU, который стал в числе первых, кто смог увидеть легендарный трофей своими глазами. Впервые Кубок разыграли в 2009-м году. Он изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На чаше с одной стороны изображен хоккеист, а с другой — Юрий Гагарин. Кроме всего, внизу размещены шайбы с названиями команд-победителей и выгравированы имена чемпионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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