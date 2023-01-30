К 300-летию Екатеринбурга компания «Ростелеком» привезла в уральскую столицу главный трофей российского клубного хоккея — Кубок Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского провайдера цифровых услуг и сервисов. Прибытие Кубка Гагарина также подтвердил корреспондент URA.RU с места события.
«Главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут увидеть жители Екатеринбурга. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне трофея», — сказано в сообщении «Ростелекома».
«Кубок Гагарина прибыл в уральскую столицу. Он привлекает к себе много внимания, все стараются его сфотографировать», — отметил журналист URA.RU, который стал в числе первых, кто смог увидеть легендарный трофей своими глазами.
Впервые Кубок разыграли в 2009-м году. Он изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На чаше с одной стороны изображен хоккеист, а с другой — Юрий Гагарин. Кроме всего, внизу размещены шайбы с названиями команд-победителей и выгравированы имена чемпионов.
Фото URA.RU: Владимир Жабриков
Фото: «Ростелеком»
Фото: «Ростелеком»
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
К 300-летию Екатеринбурга компания «Ростелеком» привезла в уральскую столицу главный трофей российского клубного хоккея — Кубок Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского провайдера цифровых услуг и сервисов. Прибытие Кубка Гагарина также подтвердил корреспондент URA.RU с места события. «Главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут увидеть жители Екатеринбурга. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне трофея», — сказано в сообщении «Ростелекома». «Кубок Гагарина прибыл в уральскую столицу. Он привлекает к себе много внимания, все стараются его сфотографировать», — отметил журналист URA.RU, который стал в числе первых, кто смог увидеть легендарный трофей своими глазами. Впервые Кубок разыграли в 2009-м году. Он изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На чаше с одной стороны изображен хоккеист, а с другой — Юрий Гагарин. Кроме всего, внизу размещены шайбы с названиями команд-победителей и выгравированы имена чемпионов.