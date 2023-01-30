К 300-летию Екатеринбурга компания «Ростелеком» привезла в уральскую столицу Кубок Гагарина Фото: Илья Московец © URA.RU

К 300-летию Екатеринбурга компания «Ростелеком» привезла в уральскую столицу главный трофей российского клубного хоккея — Кубок Гагарина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского провайдера цифровых услуг и сервисов. Прибытие Кубка Гагарина также подтвердил корреспондент URA.RU с места события.

«Главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) смогут увидеть жители Екатеринбурга. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне трофея», — сказано в сообщении «Ростелекома».

«Кубок Гагарина прибыл в уральскую столицу. Он привлекает к себе много внимания, все стараются его сфотографировать», — отметил журналист URA.RU, который стал в числе первых, кто смог увидеть легендарный трофей своими глазами.

Впервые Кубок разыграли в 2009-м году. Он изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На чаше с одной стороны изображен хоккеист, а с другой — Юрий Гагарин. Кроме всего, внизу размещены шайбы с названиями команд-победителей и выгравированы имена чемпионов.

Фото URA.RU: Владимир Жабриков

Фото: «Ростелеком»