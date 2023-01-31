Комбат Гагарин рассказал URA.RU, как вычислил диверсантов ВСУ по сапогам. Видео

31 января 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Юрий Гагарин заявил, что на украинских шпионах были надеты сапоги НАТО для охоты Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ДНР российские военные задержали украинских диверсантов, переодетых в российскую форму, вычислив их по сапогам. Об этом URA.RU рассказал командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин с позывным «Ангел». «Мы задержали ДРГ — переодетые в нашу форму люди стояли на повороте и останавливали машины, видать, пытались найти себе транспорт для дальнейшего передвижения <…> У них были резиновые сапоги НАТОвского производства для охоты и рыбалки», — сказал Юрий Гагарин в беседе с корреспондентом URA.RU. Военный отметил, что диверсантов заподозрил также один из гражданских, заявив, что не видел этих людей. Злоумышленники были тут же обезоружены и задержаны. Позже они были переданы в соответствующие органы, сказал командир батальона. Ранее сообщалось о том, что жители ДНР обнаружили украинских диверсантов, одетых в российскую форму. Тогда граждане Донецкой Народной Республики сообщили об этом военным, рассказал Гагарин.

В ДНР российские военные задержали украинских диверсантов, переодетых в российскую форму, вычислив их по сапогам. Об этом URA.RU рассказал командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин с позывным «Ангел». «Мы задержали ДРГ — переодетые в нашу форму люди стояли на повороте и останавливали машины, видать, пытались найти себе транспорт для дальнейшего передвижения <…> У них были резиновые сапоги НАТОвского производства для охоты и рыбалки», — сказал Юрий Гагарин в беседе с корреспондентом URA.RU. Военный отметил, что диверсантов заподозрил также один из гражданских, заявив, что не видел этих людей. Злоумышленники были тут же обезоружены и задержаны. Позже они были переданы в соответствующие органы, сказал командир батальона. Ранее сообщалось о том, что жители ДНР обнаружили украинских диверсантов, одетых в российскую форму. Тогда граждане Донецкой Народной Республики сообщили об этом военным, рассказал Гагарин.