Комбат Гагарин рассказал URA.RU, как вычислил диверсантов ВСУ по сапогам. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, дрг, наемники, stock
Юрий Гагарин заявил, что на украинских шпионах были надеты сапоги НАТО для охоты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ДНР российские военные задержали украинских диверсантов, переодетых в российскую форму, вычислив их по сапогам. Об этом URA.RU рассказал командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин с позывным «Ангел».

«Мы задержали ДРГ — переодетые в нашу форму люди стояли на повороте и останавливали машины, видать, пытались найти себе транспорт для дальнейшего передвижения <…> У них были резиновые сапоги НАТОвского производства для охоты и рыбалки», — сказал Юрий Гагарин в беседе с корреспондентом URA.RU. Военный отметил, что диверсантов заподозрил также один из гражданских, заявив, что не видел этих людей.

Злоумышленники были тут же обезоружены и задержаны. Позже они были переданы в соответствующие органы, сказал командир батальона.

Ранее сообщалось о том, что жители ДНР обнаружили украинских диверсантов, одетых в российскую форму. Тогда граждане Донецкой Народной Республики сообщили об этом военным, рассказал Гагарин.

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В ДНР российские военные задержали украинских диверсантов, переодетых в российскую форму, вычислив их по сапогам. Об этом URA.RU рассказал командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин с позывным «Ангел». «Мы задержали ДРГ — переодетые в нашу форму люди стояли на повороте и останавливали машины, видать, пытались найти себе транспорт для дальнейшего передвижения <…> У них были резиновые сапоги НАТОвского производства для охоты и рыбалки», — сказал Юрий Гагарин в беседе с корреспондентом URA.RU. Военный отметил, что диверсантов заподозрил также один из гражданских, заявив, что не видел этих людей. Злоумышленники были тут же обезоружены и задержаны. Позже они были переданы в соответствующие органы, сказал командир батальона. Ранее сообщалось о том, что жители ДНР обнаружили украинских диверсантов, одетых в российскую форму. Тогда граждане Донецкой Народной Республики сообщили об этом военным, рассказал Гагарин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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