02 февраля 2023

Свердловские предприятия решили поднять зарплаты из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
Зарплаты менеджерам ВЭД подняли на 10% Фото:

Свердловские предприятия подняли зарплаты менеджерам ВЭД (Внешнеэкономическая деятельность) на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты рекрутинг-платформы «Зарплата.ру».

«Импортозамещение и переориентация на восточных партнеров по бизнесу, изменение логистических цепочек, в том числе стали оказывать влияние на структуру рынка труда. По результатам января в сравнении с последним месяцем прошлого года, в Свердловской области наблюдается рост спроса на менеджеров ВЭД (+35%). Прирост медианной зарплаты у специалистов по данному направлению за последние полгода составил 10% (до 55 тыс. рублей)», — сказано в сообщении.

Менеджер ВЭД — это специалист, курирующий и организующий экономическое взаимодействие компании на международном уровне. Специалист по ВЭД должен иметь высшее образование и владеть разговорным английским Он также должен хорошо ориентироваться в законодательстве различных стран, ВЭД и процедурах таможенного оформления.

Ранее URA.RU писало, что свердловским главврачам урезали зарплаты. Падение зарплат специалисты связывают с отменой «ковидных» выплат.

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Свердловские предприятия подняли зарплаты менеджерам ВЭД (Внешнеэкономическая деятельность) на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Импортозамещение и переориентация на восточных партнеров по бизнесу, изменение логистических цепочек, в том числе стали оказывать влияние на структуру рынка труда. По результатам января в сравнении с последним месяцем прошлого года, в Свердловской области наблюдается рост спроса на менеджеров ВЭД (+35%). Прирост медианной зарплаты у специалистов по данному направлению за последние полгода составил 10% (до 55 тыс. рублей)», — сказано в сообщении. Менеджер ВЭД — это специалист, курирующий и организующий экономическое взаимодействие компании на международном уровне. Специалист по ВЭД должен иметь высшее образование и владеть разговорным английским Он также должен хорошо ориентироваться в законодательстве различных стран, ВЭД и процедурах таможенного оформления. Ранее URA.RU писало, что свердловским главврачам урезали зарплаты. Падение зарплат специалисты связывают с отменой «ковидных» выплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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