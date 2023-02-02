Свердловские предприятия решили поднять зарплаты из-за санкций

03 февраля 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Зарплаты менеджерам ВЭД подняли на 10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские предприятия подняли зарплаты менеджерам ВЭД (Внешнеэкономическая деятельность) на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Импортозамещение и переориентация на восточных партнеров по бизнесу, изменение логистических цепочек, в том числе стали оказывать влияние на структуру рынка труда. По результатам января в сравнении с последним месяцем прошлого года, в Свердловской области наблюдается рост спроса на менеджеров ВЭД (+35%). Прирост медианной зарплаты у специалистов по данному направлению за последние полгода составил 10% (до 55 тыс. рублей)», — сказано в сообщении. Менеджер ВЭД — это специалист, курирующий и организующий экономическое взаимодействие компании на международном уровне. Специалист по ВЭД должен иметь высшее образование и владеть разговорным английским Он также должен хорошо ориентироваться в законодательстве различных стран, ВЭД и процедурах таможенного оформления. Ранее URA.RU писало, что свердловским главврачам урезали зарплаты. Падение зарплат специалисты связывают с отменой «ковидных» выплат.

Свердловские предприятия подняли зарплаты менеджерам ВЭД (Внешнеэкономическая деятельность) на 10%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Импортозамещение и переориентация на восточных партнеров по бизнесу, изменение логистических цепочек, в том числе стали оказывать влияние на структуру рынка труда. По результатам января в сравнении с последним месяцем прошлого года, в Свердловской области наблюдается рост спроса на менеджеров ВЭД (+35%). Прирост медианной зарплаты у специалистов по данному направлению за последние полгода составил 10% (до 55 тыс. рублей)», — сказано в сообщении. Менеджер ВЭД — это специалист, курирующий и организующий экономическое взаимодействие компании на международном уровне. Специалист по ВЭД должен иметь высшее образование и владеть разговорным английским Он также должен хорошо ориентироваться в законодательстве различных стран, ВЭД и процедурах таможенного оформления. Ранее URA.RU писало, что свердловским главврачам урезали зарплаты. Падение зарплат специалисты связывают с отменой «ковидных» выплат.