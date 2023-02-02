Массовые аресты граждан и экономические проблемы могут привести Украину к социальному взрыву. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Ситуация может дестабилизироваться из-за массовых арестов и привести к социальному взрыву», — сообщил Соскин на своем youtube-канале. Он добавил, что украинской национальный банк с трудом удерживает понижающийся курс гривны. Все это ведет к обвалу экономики и вносит лепту в дестабилизацию ситуации.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что одним из источников финансирования украинской экономики являются изъятые российские активы. Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина находится на грани исчезновения, передает RT.
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Массовые аресты граждан и экономические проблемы могут привести Украину к социальному взрыву. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ситуация может дестабилизироваться из-за массовых арестов и привести к социальному взрыву», — сообщил Соскин на своем youtube-канале. Он добавил, что украинской национальный банк с трудом удерживает понижающийся курс гривны. Все это ведет к обвалу экономики и вносит лепту в дестабилизацию ситуации. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что одним из источников финансирования украинской экономики являются изъятые российские активы. Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина находится на грани исчезновения, передает RT.