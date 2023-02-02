Советник экс-президента Украины предрек стране социальный взрыв

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Официальный сайт президента Украины, флаги украины
Массовые аресты и обвал экономики может привести к социальному взрыву на Украине, заявил Олег Соскин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Массовые аресты граждан и экономические проблемы могут привести Украину к социальному взрыву. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ситуация может дестабилизироваться из-за массовых арестов и привести к социальному взрыву», — сообщил Соскин на своем youtube-канале. Он добавил, что украинской национальный банк с трудом удерживает понижающийся курс гривны. Все это ведет к обвалу экономики и вносит лепту в дестабилизацию ситуации.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что одним из источников финансирования украинской экономики являются изъятые российские активы. Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина находится на грани исчезновения, передает RT.

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Массовые аресты граждан и экономические проблемы могут привести Украину к социальному взрыву. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. «Ситуация может дестабилизироваться из-за массовых арестов и привести к социальному взрыву», — сообщил Соскин на своем youtube-канале. Он добавил, что украинской национальный банк с трудом удерживает понижающийся курс гривны. Все это ведет к обвалу экономики и вносит лепту в дестабилизацию ситуации. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что одним из источников финансирования украинской экономики являются изъятые российские активы. Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина находится на грани исчезновения, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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