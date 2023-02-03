Глава тюменской ЕР вручил школьникам подарки и дипломы

04 февраля 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Артюхов вручил дипломы и подарки ученикам Аромашевской школы, ставших призерами Всероссийской викторины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Секретарь тюменского отделения «Единой России» Андрей Артюхов вручил дипломы и подарки 11-классникам Аромашевской школы, которые заняли второе место в УрФО во Всероссийской исторической викторине «1418». Об этом сообщил сам Артюхов. «Сегодня вручил дипломы и подарки ученикам 11-го класса Аромашевской школы. Они заняли второе место в УрФО во Всероссийской исторической викторине «1418», — написал Артюхов в telegram-канале. Также Артюхов вместе с учащимися посетил сквер имени Петра Потапова, где рассказал им о работе Тюменского судостроительного завода. «Рад, что ребята из Аромашево достигли такого результата, победив десятки команд из других регионов», — резюмировал Артюхов.

Секретарь тюменского отделения «Единой России» Андрей Артюхов вручил дипломы и подарки 11-классникам Аромашевской школы, которые заняли второе место в УрФО во Всероссийской исторической викторине «1418». Об этом сообщил сам Артюхов. «Сегодня вручил дипломы и подарки ученикам 11-го класса Аромашевской школы. Они заняли второе место в УрФО во Всероссийской исторической викторине «1418», — написал Артюхов в telegram-канале. Также Артюхов вместе с учащимися посетил сквер имени Петра Потапова, где рассказал им о работе Тюменского судостроительного завода. «Рад, что ребята из Аромашево достигли такого результата, победив десятки команд из других регионов», — резюмировал Артюхов.