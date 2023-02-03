03 февраля 2023
02 февраля 2023

Глава тюменской ЕР вручил школьникам подарки и дипломы

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, артюхов андрей
Артюхов вручил дипломы и подарки ученикам Аромашевской школы, ставших призерами Всероссийской викторины Фото:

Секретарь тюменского отделения «Единой России» Андрей Артюхов вручил дипломы и подарки 11-классникам Аромашевской школы, которые заняли второе место в УрФО во Всероссийской исторической викторине «1418». Об этом сообщил сам Артюхов.

«Сегодня вручил дипломы и подарки ученикам 11-го класса Аромашевской школы. Они заняли второе место в УрФО во Всероссийской исторической викторине «1418», — написал Артюхов в telegram-канале.

Также Артюхов вместе с учащимися посетил сквер имени Петра Потапова, где рассказал им о работе Тюменского судостроительного завода. «Рад, что ребята из Аромашево достигли такого результата, победив десятки команд из других регионов», — резюмировал Артюхов.

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Секретарь тюменского отделения «Единой России» Андрей Артюхов вручил дипломы и подарки 11-классникам Аромашевской школы, которые заняли второе место в УрФО во Всероссийской исторической викторине «1418». Об этом сообщил сам Артюхов. «Сегодня вручил дипломы и подарки ученикам 11-го класса Аромашевской школы. Они заняли второе место в УрФО во Всероссийской исторической викторине «1418», — написал Артюхов в telegram-канале. Также Артюхов вместе с учащимися посетил сквер имени Петра Потапова, где рассказал им о работе Тюменского судостроительного завода. «Рад, что ребята из Аромашево достигли такого результата, победив десятки команд из других регионов», — резюмировал Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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