Пермяк судится с оператором связи из-за подключения платных услуг без его согласия

04 февраля 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Пермяк заявил, что оператор подключил платные услуги без согласия Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Перми судится с оператором сотовой связи ООО «Т2 МОБАЙЛ». Согласно иску, компания не представила информацию о дополнительных платных услугах и подключила их без его согласия. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство защищает права потребителя в суде. «В целях защиты прав потребителя Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю было привлечено судом для дачи заключения по делу. Оператор связи ООО „Т2 МОБАЙЛ“ не представил потребителю информацию о дополнительных платных услугах и подключил услуги без его согласия. Потребитель заявил оператору связи требования в претензионном порядке. ООО „Т2 МОБАЙЛ“ заявленные требования не удовлетворило», — указано на сайте ведомства. Истец, по данным Роспотребнадзора, требует взыскать убытки и получить компенсацию морального вреда. В ведомстве сообщили, что суд первой инстанции требования потребителя удовлетворил частично. На это решение была подана апелляционная жалоба. На сайте уточняется, что управление может быть привлечено судом для дачи заключения по делу, «чтобы защитить права потребителя».

Житель Перми судится с оператором сотовой связи ООО «Т2 МОБАЙЛ». Согласно иску, компания не представила информацию о дополнительных платных услугах и подключила их без его согласия. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство защищает права потребителя в суде. «В целях защиты прав потребителя Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю было привлечено судом для дачи заключения по делу. Оператор связи ООО „Т2 МОБАЙЛ“ не представил потребителю информацию о дополнительных платных услугах и подключил услуги без его согласия. Потребитель заявил оператору связи требования в претензионном порядке. ООО „Т2 МОБАЙЛ“ заявленные требования не удовлетворило», — указано на сайте ведомства. Истец, по данным Роспотребнадзора, требует взыскать убытки и получить компенсацию морального вреда. В ведомстве сообщили, что суд первой инстанции требования потребителя удовлетворил частично. На это решение была подана апелляционная жалоба. На сайте уточняется, что управление может быть привлечено судом для дачи заключения по делу, «чтобы защитить права потребителя».