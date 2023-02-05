В Пермском крае чиновники хотят потратить сотни тысяч на подарки

На закупку подарочных сертификатов планируется выделить около 350 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Чайковского городского округа Пермского края объявили конкурс на поставку 250 подарочных сертификатов. Их предполагается тратить на приобретение электроники и бытовой техники. Начальная и максимальная цена контракта — почти 350 тысяч рублей.

«Поставка сертификатов подарочных в качестве подарочной, сувенирной продукции в целях награждения, дарения. Сертификаты номиналом в 500 рублей, три тысячи рублей, пять тысяч рублей. Вид приобретаемых товаров — бытовая техника и электроника», — сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

Также уточняется, что срок действия сертификатов — два года. Использовать их необходимо на территории муниципалитета. Итоги конкурса на госзакупку планируют подвести 16 февраля 2023 года. Заказчиком выступает управление экономического развития администрации Чайковского городского округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти наградят мясорубками лучших аграриев. Соответствующий конкурс с целью поощрения работников сельскохозяйственной отрасли объявила администрация Куединского муниципального округа.