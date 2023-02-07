Шри-Ланка попросила у России кредит на топливо

07 февраля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Шри-Ланка ждет решения москвы по топливу, сообщил Джанита Лиянаге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия и островное государство Шри-Ланка проводят переговоры о кредите на российское топливо. Об этом сообщила посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге. «Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты», — заявила Лиянаге в разговоре с РИА Новости. Она также отметила, что переговоры о поставках топлива на Шри-Ланку актуальны и на данный момент. Государство ждет решения Москвы, заключил посол. Шри-Ланка переживала крупный кризис в 2020 году. В то время национальная валюта обесценилась на 44%, а уровень инфляции достиг около 75%. В 2022 году в стране произошел продовольственный и топливный кризис. Нехватка топлива на острове, в частности, связана с антироссийскими санкциями со стороны стран Запада. После них РФ не смогла поставлять топливо в прежнем количестве. В сентябре участники энергетического рынка рассказали агентству Reuters, что Россия будет делать упор на экспорт нефти в небольшие государства, в частности в Шри-Ланку.

Россия и островное государство Шри-Ланка проводят переговоры о кредите на российское топливо. Об этом сообщила посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге. «Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты», — заявила Лиянаге в разговоре с РИА Новости. Она также отметила, что переговоры о поставках топлива на Шри-Ланку актуальны и на данный момент. Государство ждет решения Москвы, заключил посол. Шри-Ланка переживала крупный кризис в 2020 году. В то время национальная валюта обесценилась на 44%, а уровень инфляции достиг около 75%. В 2022 году в стране произошел продовольственный и топливный кризис. Нехватка топлива на острове, в частности, связана с антироссийскими санкциями со стороны стран Запада. После них РФ не смогла поставлять топливо в прежнем количестве. В сентябре участники энергетического рынка рассказали агентству Reuters, что Россия будет делать упор на экспорт нефти в небольшие государства, в частности в Шри-Ланку.