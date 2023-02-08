08 февраля 2023

Пермяка по требованию Росгвардии лишили права на огнестрельное оружие

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В Росгвардии также требовали уничтожить изъятое у пермяка оружие Фото:

Жителя Лысьвенского городского округа Пермского края лишили лицензии на владение огнестрельным оружием по иску краевого управления Росгвардии. Представители силовой структуры обратились в суд с требованием о прекращении права собственности на оружие, а также его уничтожении. Ранее указанное имущество было конфисковано у лысьвенца и находилось на хранении.

«В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик более одного года мер к возврату изъятого оружия не предпринимает. Непринятие ответчиком мер по возврату или отчуждению оружия свидетельствует о фактическом отказе от права собственности на оружие», — сообщается на сайте Лысьвенского городского суда.

По решению суда право собственности на оружие было прекращено. При этом требование Росгвардии о разрешении на уничтожение изъятого имущества суд не удовлетворил, посчитав, что это необходимо делать в исключительных случаях. Судебное решение пока не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что управление Росгвардии проведет комплексную проверку пермяков, владеющих оружием. К ревизии также подключат сотрудников полиции.

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Жителя Лысьвенского городского округа Пермского края лишили лицензии на владение огнестрельным оружием по иску краевого управления Росгвардии. Представители силовой структуры обратились в суд с требованием о прекращении права собственности на оружие, а также его уничтожении. Ранее указанное имущество было конфисковано у лысьвенца и находилось на хранении. «В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик более одного года мер к возврату изъятого оружия не предпринимает. Непринятие ответчиком мер по возврату или отчуждению оружия свидетельствует о фактическом отказе от права собственности на оружие», — сообщается на сайте Лысьвенского городского суда. По решению суда право собственности на оружие было прекращено. При этом требование Росгвардии о разрешении на уничтожение изъятого имущества суд не удовлетворил, посчитав, что это необходимо делать в исключительных случаях. Судебное решение пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что управление Росгвардии проведет комплексную проверку пермяков, владеющих оружием. К ревизии также подключат сотрудников полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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