Пермяка по требованию Росгвардии лишили права на огнестрельное оружие

09 февраля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

В Росгвардии также требовали уничтожить изъятое у пермяка оружие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителя Лысьвенского городского округа Пермского края лишили лицензии на владение огнестрельным оружием по иску краевого управления Росгвардии. Представители силовой структуры обратились в суд с требованием о прекращении права собственности на оружие, а также его уничтожении. Ранее указанное имущество было конфисковано у лысьвенца и находилось на хранении. «В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик более одного года мер к возврату изъятого оружия не предпринимает. Непринятие ответчиком мер по возврату или отчуждению оружия свидетельствует о фактическом отказе от права собственности на оружие», — сообщается на сайте Лысьвенского городского суда. По решению суда право собственности на оружие было прекращено. При этом требование Росгвардии о разрешении на уничтожение изъятого имущества суд не удовлетворил, посчитав, что это необходимо делать в исключительных случаях. Судебное решение пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что управление Росгвардии проведет комплексную проверку пермяков, владеющих оружием. К ревизии также подключат сотрудников полиции.

Жителя Лысьвенского городского округа Пермского края лишили лицензии на владение огнестрельным оружием по иску краевого управления Росгвардии. Представители силовой структуры обратились в суд с требованием о прекращении права собственности на оружие, а также его уничтожении. Ранее указанное имущество было конфисковано у лысьвенца и находилось на хранении. «В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик более одного года мер к возврату изъятого оружия не предпринимает. Непринятие ответчиком мер по возврату или отчуждению оружия свидетельствует о фактическом отказе от права собственности на оружие», — сообщается на сайте Лысьвенского городского суда. По решению суда право собственности на оружие было прекращено. При этом требование Росгвардии о разрешении на уничтожение изъятого имущества суд не удовлетворил, посчитав, что это необходимо делать в исключительных случаях. Судебное решение пока не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что управление Росгвардии проведет комплексную проверку пермяков, владеющих оружием. К ревизии также подключат сотрудников полиции.