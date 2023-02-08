Пермякам предлагают поработать поваром на Эльбрусе

09 февраля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Готовить придется на высоте 3800 метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми ищут повара, который готов работать на высоте 3800 метров над уровнем моря в горном приюте на Эльбрусе. Как поясняют в туристической компании «Страна ветров», работа предполагается сезонная — с мая по сентябрь. Нам требуется высотный повар (с мая по сентябрь) для работы в горном приюте на Эльбрусе. Проживание в высокогорном приюте на 3800 метрах от 5 до 12 дней подряд, перерывы от 3 до 10 дней», — указано на сайте компании. В задачи повара-высотника будет входить приготовление завтрака и ужина, фасовка ланч-боксов для участников восхождений. Платить обещают по три тысячи рублей за смену.

В Перми ищут повара, который готов работать на высоте 3800 метров над уровнем моря в горном приюте на Эльбрусе. Как поясняют в туристической компании «Страна ветров», работа предполагается сезонная — с мая по сентябрь. Нам требуется высотный повар (с мая по сентябрь) для работы в горном приюте на Эльбрусе. Проживание в высокогорном приюте на 3800 метрах от 5 до 12 дней подряд, перерывы от 3 до 10 дней», — указано на сайте компании. В задачи повара-высотника будет входить приготовление завтрака и ужина, фасовка ланч-боксов для участников восхождений. Платить обещают по три тысячи рублей за смену.