Пермякам предлагают поработать поваром на Эльбрусе

Готовить придется на высоте 3800 метров
В Перми ищут повара, который готов работать на высоте 3800 метров над уровнем моря в горном приюте на Эльбрусе. Как поясняют в туристической компании «Страна ветров», работа предполагается сезонная — с мая по сентябрь.
Нам требуется высотный повар (с мая по сентябрь) для работы в горном приюте на Эльбрусе. Проживание в высокогорном приюте на 3800 метрах от 5 до 12 дней подряд, перерывы от 3 до 10 дней», — указано на сайте компании.
В задачи повара-высотника будет входить приготовление завтрака и ужина, фасовка ланч-боксов для участников восхождений. Платить обещают по три тысячи рублей за смену.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.