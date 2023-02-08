08 февраля 2023

Пермякам предлагают поработать поваром на Эльбрусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Веранда Serdce ресторана James. Екатеринбург, повар, готовка, общепит, ресторан, чесноков михаил
Готовить придется на высоте 3800 метров Фото:

В Перми ищут повара, который готов работать на высоте 3800 метров над уровнем моря в горном приюте на Эльбрусе. Как поясняют в туристической компании «Страна ветров», работа предполагается сезонная — с мая по сентябрь.

Нам требуется высотный повар (с мая по сентябрь) для работы в горном приюте на Эльбрусе. Проживание в высокогорном приюте на 3800 метрах от 5 до 12 дней подряд, перерывы от 3 до 10 дней», — указано на сайте компании.

В задачи повара-высотника будет входить приготовление завтрака и ужина, фасовка ланч-боксов для участников восхождений. Платить обещают по три тысячи рублей за смену.

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В Перми ищут повара, который готов работать на высоте 3800 метров над уровнем моря в горном приюте на Эльбрусе. Как поясняют в туристической компании «Страна ветров», работа предполагается сезонная — с мая по сентябрь. Нам требуется высотный повар (с мая по сентябрь) для работы в горном приюте на Эльбрусе. Проживание в высокогорном приюте на 3800 метрах от 5 до 12 дней подряд, перерывы от 3 до 10 дней», — указано на сайте компании. В задачи повара-высотника будет входить приготовление завтрака и ужина, фасовка ланч-боксов для участников восхождений. Платить обещают по три тысячи рублей за смену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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