Помещения расположены на втором этаже деревянного здания (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Пермского края продают помещения в Кудымкаре за 688 тысяч рублей. Недвижимость предлагается использовать для открытия бизнеса или создания творческой мастерской. Продажа ведется через аукцион, его победитель приобретет актив почти в самом центре города, сообщает в своем telegram-канале краевое министерство госимущества.

«Жители с уважением относятся к истории края и хранят традиции, поэтому город пропитан особой атмосферой и национальным колоритом. Кудымкар подходит как для развития бизнеса, так и для создания творческой мастерской. Сейчас, например, на продажу выставлены нежилые помещения площадью 221,7 кв. м. Объект находится в живописном месте в переулке Гончарном на втором этаже», — сообщается в telegram-канале министерства.

Конкурс проводится на площадке электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Форма продажи — аукцион на понижение первоначальной стоимости. Заявки от участников принимаются до 25 февраля 2023 года включительно.

Ранее в Пермском крае власти выставили на продажу помещения поликлиники в умирающем поселке. Недвижимость оценили в 800 тысяч рублей.