В Ельцин Центре соберут тех, кто не знает, как пережить чужую деменцию

В Ельцин Центре запускают группу поддержки для людей, чьи родственники больны деменцией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекция с психологом Александром Пещерским в баре Bar Olo. Екатеринбург
Людям с больными родственниками также необходима психологическая поддержка Фото:

Жителей Екатеринбурга, которые не могут справиться с тем, что их близкие подвержены деменции, могут прийти в группу поддержки и получить совет от психоаналитика. Приглашение на встречу появилось на сайте ЕЦ.

«Реакции и поведение человека с деменцией могут вызывать у ухаживающих сложные чувства: гнев, беспомощность, вину и другое. В таких случаях общение, поддержка и обмен опытом с теми, кто попал в похожую ситуацию, могут оказать существенную помощь», — указано в анонсе.

Организаторы обещают посетителям группы, что они смогут получить поддержку и понимание, а также узнают, как стать для кого-то важным примером. «Посещая группы, участники сами решают, какой информацией делиться, сохранять полную анонимность или быть абсолютно открытыми перед „одногруппниками“», — сообщают представители ЕЦ. Групповые встречи проходят на регулярной основе, а ведет их практикующий психоаналитик Марина Черемисина.

Первая встреча пройдет 15 февраля в 19:00 в образовательном центре Ельцин Центра. Прийти может любой желающий, но необходима предварительная регистрация.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жителей Екатеринбурга, которые не могут справиться с тем, что их близкие подвержены деменции, могут прийти в группу поддержки и получить совет от психоаналитика. Приглашение на встречу появилось на сайте ЕЦ. «Реакции и поведение человека с деменцией могут вызывать у ухаживающих сложные чувства: гнев, беспомощность, вину и другое. В таких случаях общение, поддержка и обмен опытом с теми, кто попал в похожую ситуацию, могут оказать существенную помощь», — указано в анонсе. Организаторы обещают посетителям группы, что они смогут получить поддержку и понимание, а также узнают, как стать для кого-то важным примером. «Посещая группы, участники сами решают, какой информацией делиться, сохранять полную анонимность или быть абсолютно открытыми перед „одногруппниками“», — сообщают представители ЕЦ. Групповые встречи проходят на регулярной основе, а ведет их практикующий психоаналитик Марина Черемисина. Первая встреча пройдет 15 февраля в 19:00 в образовательном центре Ельцин Центра. Прийти может любой желающий, но необходима предварительная регистрация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...