В Ельцин Центре соберут тех, кто не знает, как пережить чужую деменцию

В Ельцин Центре запускают группу поддержки для людей, чьи родственники больны деменцией

Людям с больными родственниками также необходима психологическая поддержка Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Екатеринбурга, которые не могут справиться с тем, что их близкие подвержены деменции, могут прийти в группу поддержки и получить совет от психоаналитика. Приглашение на встречу появилось на сайте ЕЦ.

«Реакции и поведение человека с деменцией могут вызывать у ухаживающих сложные чувства: гнев, беспомощность, вину и другое. В таких случаях общение, поддержка и обмен опытом с теми, кто попал в похожую ситуацию, могут оказать существенную помощь», — указано в анонсе.

Организаторы обещают посетителям группы, что они смогут получить поддержку и понимание, а также узнают, как стать для кого-то важным примером. «Посещая группы, участники сами решают, какой информацией делиться, сохранять полную анонимность или быть абсолютно открытыми перед „одногруппниками“», — сообщают представители ЕЦ. Групповые встречи проходят на регулярной основе, а ведет их практикующий психоаналитик Марина Черемисина.

Первая встреча пройдет 15 февраля в 19:00 в образовательном центре Ельцин Центра. Прийти может любой желающий, но необходима предварительная регистрация.