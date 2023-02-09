09 февраля 2023

Совершеннолетнего участника массовой драки в челябинской школе отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зал суда. Тюмень, герб рф, герб, решетка, за решеткой, зал суда, судебное заседание, суд, герб россии, зал судебного заседания, камера заключения
Александр Стасенко обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) Фото:

Совершеннолетнего участника массовой драки в Образовательном центре №5 города Челябинск Александра Стасенко приговорили к домашнему аресту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Курчатовским районным судом Челябинска обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Он пробудет под арестом до 8 марта», — уточнили в прокуратуре.

Массовая драка случилась 8 февраля в образовательном центре №5. Участники потасовки ворвались в учреждение с молотками и в балаклавах. На место сразу выехали сотрудники полиции и и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. Позже руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков сделал официальное заявление, что конфликт не нес национальный характер.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Совершеннолетнего участника массовой драки в Образовательном центре №5 города Челябинск Александра Стасенко приговорили к домашнему аресту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Курчатовским районным судом Челябинска обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Он пробудет под арестом до 8 марта», — уточнили в прокуратуре. Массовая драка случилась 8 февраля в образовательном центре №5. Участники потасовки ворвались в учреждение с молотками и в балаклавах. На место сразу выехали сотрудники полиции и и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. Позже руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков сделал официальное заявление, что конфликт не нес национальный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...