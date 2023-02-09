Совершеннолетнего участника массовой драки в челябинской школе отправили под домашний арест

10 февраля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Александр Стасенко обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Совершеннолетнего участника массовой драки в Образовательном центре №5 города Челябинск Александра Стасенко приговорили к домашнему аресту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Курчатовским районным судом Челябинска обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Он пробудет под арестом до 8 марта», — уточнили в прокуратуре. Массовая драка случилась 8 февраля в образовательном центре №5. Участники потасовки ворвались в учреждение с молотками и в балаклавах. На место сразу выехали сотрудники полиции и и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. Позже руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков сделал официальное заявление, что конфликт не нес национальный характер.

Совершеннолетнего участника массовой драки в Образовательном центре №5 города Челябинск Александра Стасенко приговорили к домашнему аресту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Курчатовским районным судом Челябинска обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Он пробудет под арестом до 8 марта», — уточнили в прокуратуре. Массовая драка случилась 8 февраля в образовательном центре №5. Участники потасовки ворвались в учреждение с молотками и в балаклавах. На место сразу выехали сотрудники полиции и и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. Позже руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков сделал официальное заявление, что конфликт не нес национальный характер.