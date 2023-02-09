Совершеннолетнего участника массовой драки в челябинской школе отправили под домашний арест

Совершеннолетнего участника массовой драки в Образовательном центре №5 города Челябинск Александра Стасенко приговорили к домашнему аресту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Курчатовским районным судом Челябинска обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Он пробудет под арестом до 8 марта», — уточнили в прокуратуре.
Массовая драка случилась 8 февраля в образовательном центре №5. Участники потасовки ворвались в учреждение с молотками и в балаклавах. На место сразу выехали сотрудники полиции и и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. Позже руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков сделал официальное заявление, что конфликт не нес национальный характер.
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