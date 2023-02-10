В Нижнем Тагиле педагог, чья воспитанница получила ожоги, уволилась из детского сада

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение
Младший воспитатель оставила кружку с кипятком на столе, в итоге один из детей пролил воду на себя Фото:

Воспитатель детского сада в Нижнем Тагиле (Свердловская область), не уследившая за двухлетней девочкой, в результате чего та получила серьезные ожоги, уволилась. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Младший воспитатель уволилась из дошкольного учреждения», — сообщает агентство «Между строк» со ссылкой на представителей мэрии. Инцидент произошел 25 января в одной из групп нижнетагильского детского сада №77. Малолетняя воспитанница получила термические ожоги тела. Прокуратура Свердловской области уже организовала проверку по этому происшествию. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.

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Воспитатель детского сада в Нижнем Тагиле (Свердловская область), не уследившая за двухлетней девочкой, в результате чего та получила серьезные ожоги, уволилась. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Младший воспитатель уволилась из дошкольного учреждения», — сообщает агентство «Между строк» со ссылкой на представителей мэрии. Инцидент произошел 25 января в одной из групп нижнетагильского детского сада №77. Малолетняя воспитанница получила термические ожоги тела. Прокуратура Свердловской области уже организовала проверку по этому происшествию. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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