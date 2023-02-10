В Нижнем Тагиле педагог, чья воспитанница получила ожоги, уволилась из детского сада

Воспитатель детского сада в Нижнем Тагиле (Свердловская область), не уследившая за двухлетней девочкой, в результате чего та получила серьезные ожоги, уволилась. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Младший воспитатель уволилась из дошкольного учреждения», — сообщает агентство «Между строк» со ссылкой на представителей мэрии. Инцидент произошел 25 января в одной из групп нижнетагильского детского сада №77. Малолетняя воспитанница получила термические ожоги тела. Прокуратура Свердловской области уже организовала проверку по этому происшествию. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.
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