Пермский «Моноfest» пройдет еще в трех городах края

Лучшие моноспектакли смогу увидеть не только пермяки Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Пермский фестиваль моноспектаклей «Моноfest» в этом году пройдет также в Кудымкаре, Лысьве и Губахе. Показы лучших постановок состоятся с 18 по 24 мая, сообщается в telegram-канале фестиваля.

«В этом году „Моноfest“ посвящен 300-летию Перми и пройдет в Перми, Кудымкаре, Лысьве и Губахе с 18 по 24 мая. Это значит, что лучшие моноспектакли, которые стали в разные годы лауреатами нашего конкурса увидят не только в Перми, но и на сценах театров в крае», — говорится в сообщении.

Откроет фестиваль специальный гость — театр «Особняк» со спектаклем «Комната Герды» (12+). Эта постановка получила две премии «Золотая маска», премию «Театрал» и приз за лучший спектакль на фестивале «Арлекин».

Ранее URA.RU сообщало, что «Моноfest» в 2023 году отмечает юбилей — 10 лет. Он пройдет без конкурсной программы — будут показаны спектакли, которые стали лауреатами в течение истории конкурса.