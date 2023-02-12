Пермское УФАС возбудило дело на популярный курорт

Пермское УФАС возбудило дело в отношении «Курорта Ключи» из-за высоких тарифов ЖКХ

В УФАС рассказали, что курорт рассчитал стоимость тарифов самостоятельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении пермского «Курорта Ключи», который занимается курортным обслуживанием и услугами ЖКХ в селе Ключи. Как сообщается в группе службы в соцсети «ВКонтакте», организация завышала тарифы на свои услуги по водоотведению.

«Предварительно выявлено, что установленные ЗАО „Курорт Ключи“ цены превышают тарифы, утвержденные для основного поставщика услуг водоснабжения и водоотведения на территории Суксунского округа», — говорится в группе. Также компания не обращалась в краевое минтарифов за установлением тарифов на услуги водоотведения, рассчитав стоимость для жителей самостоятельно, что противозаконно.

Ранее компания объясняла рост цен на свои услуги. По словам представителя компании, это сделано для того, чтобы сохранить качество услуг. Рассмотрение дела в отношении предприятия назначено на 1 марта. В случае установления вины компании грозит штраф в 15% от годовой выручки.