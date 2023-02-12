В Перми студентов и преподавателей вузов поселят в гостиницы разной звездности

13 февраля 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Студенты не будут жить в общежитиях, а поселятся в гостиницах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В новом межвузовском кампусе Перми планируется построить гостиницы для студентов и преподавателей. Пять из них будут иметь категорию «две звезды» — там поселят студентов. Преподаватели же будут жить в «трехзвездочной» гостинице. Это указано в условиях концессионного соглашения о строительстве кампуса, которое опубликовано на сайте правительства Пермского края. Из документа следует, что в студенческих гостиницах кроме номеров разместят студии для фитнеса и йоги, коворкинги, библиотеки и медиатеки, столовые. Для преподавателей в гостинице создадут рекреационные зоны и кафе. Дома для студентов вмесят 4760 человек, педагогов планируется заселить 329. Ранее URA.RU рассказывало, что на строительство кампуса в Камской долине компания «Кампус „Парма“» получит более 19 млрд 685 млн рублей. Кроме этого, концессионеру положены инвестиционный и эксплуатационный платежи по 9,6 млрд рублей. На территории кампуса построят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк. Работы должны завершиться в конце 2026 года.

В новом межвузовском кампусе Перми планируется построить гостиницы для студентов и преподавателей. Пять из них будут иметь категорию «две звезды» — там поселят студентов. Преподаватели же будут жить в «трехзвездочной» гостинице. Это указано в условиях концессионного соглашения о строительстве кампуса, которое опубликовано на сайте правительства Пермского края. Из документа следует, что в студенческих гостиницах кроме номеров разместят студии для фитнеса и йоги, коворкинги, библиотеки и медиатеки, столовые. Для преподавателей в гостинице создадут рекреационные зоны и кафе. Дома для студентов вмесят 4760 человек, педагогов планируется заселить 329. Ранее URA.RU рассказывало, что на строительство кампуса в Камской долине компания «Кампус „Парма“» получит более 19 млрд 685 млн рублей. Кроме этого, концессионеру положены инвестиционный и эксплуатационный платежи по 9,6 млрд рублей. На территории кампуса построят конгресс-холл, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк. Работы должны завершиться в конце 2026 года.