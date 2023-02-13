Свердловский суд взыскал с горнолыжного комплекса сотни тысяч рублей за травму ребенка

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила взыскал с горнолыжного комплекса «Гора белая» 600 тысяч рублей за травму ребенка

14 февраля 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

На горнолыжном комплексе несовершеннолетний получил сильную травму колена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На горнолыжном комплексе «Гора белая» (Нижний Тагил) несовершеннолетний получил серьезную травму на проходе через турникет. За это Дзержинский районный суд города взыскал с комплекса более 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «В январе 2021 года 13-летний мальчик совместно со своими родителями проводил время на „Горе Белая“, переходя через турникет со сноутюбингом, он не удержался на ногах, упал и сильно повредил правое колено. Несовершеннолетнему оказали первую помощь, он прошел через серьезную операцию. Несмотря на это, мальчик лишен возможности заниматься любимыми видами спорта», — сказано в сообщении. Отец пострадавшего подал иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к комплексу «Гора Белая» о взыскании более 700 тысяч рублей. Решением суда исковые требования были удовлетворены частично. В пользу мальчика и его родителей была взыскана компенсация в размере 476 тысяч рублей и штраф — 177 тысяч рублей с горнолыжного комплекса «Гора Белая». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле прокуратура закончила проверку в школе №23, где на ученицу упала шведская стенка. В адрес учреждения направили иск о компенсации морального вреда.

На горнолыжном комплексе «Гора белая» (Нижний Тагил) несовершеннолетний получил серьезную травму на проходе через турникет. За это Дзержинский районный суд города взыскал с комплекса более 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. «В январе 2021 года 13-летний мальчик совместно со своими родителями проводил время на „Горе Белая“, переходя через турникет со сноутюбингом, он не удержался на ногах, упал и сильно повредил правое колено. Несовершеннолетнему оказали первую помощь, он прошел через серьезную операцию. Несмотря на это, мальчик лишен возможности заниматься любимыми видами спорта», — сказано в сообщении. Отец пострадавшего подал иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила к комплексу «Гора Белая» о взыскании более 700 тысяч рублей. Решением суда исковые требования были удовлетворены частично. В пользу мальчика и его родителей была взыскана компенсация в размере 476 тысяч рублей и штраф — 177 тысяч рублей с горнолыжного комплекса «Гора Белая». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле прокуратура закончила проверку в школе №23, где на ученицу упала шведская стенка. В адрес учреждения направили иск о компенсации морального вреда.