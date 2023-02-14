В Минобороны РФ сообщили о беспорядочном отступлении ВСУ

В ходе наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в ЛНР солдаты украинской армии спешно покидали свои позиции, оставляя военное имущество и тела своих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что российским войскам удалось прорвать и вторую линию обороны противника.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидая свои позиции, оставляли военное имущество и тела своих погибших сослуживцев. Отступая, ВСУ дистанционным способом заминировали район противопехотными минами, что не помешало российским мотострелкам закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление.
В ходе наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в ЛНР солдаты украинской армии спешно покидали свои позиции, оставляя военное имущество и тела своих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что российским войскам удалось прорвать и вторую линию обороны противника. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидая свои позиции, оставляли военное имущество и тела своих погибших сослуживцев. Отступая, ВСУ дистанционным способом заминировали район противопехотными минами, что не помешало российским мотострелкам закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление. Ранее в американской прессе появилась информация о возможной сдаче ВСУ Бахмута (Артемовск). В Белом доме также не исключили будущего отступления украинской армии, передает «Национальная служба новостей».