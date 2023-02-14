14 февраля 2023

В Минобороны РФ сообщили о беспорядочном отступлении ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
ВСУ покинули свои позиции, оставив военное имущество, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в ЛНР солдаты украинской армии спешно покидали свои позиции, оставляя военное имущество и тела своих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что российским войскам удалось прорвать и вторую линию обороны противника.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидая свои позиции, оставляли военное имущество и тела своих погибших сослуживцев. Отступая, ВСУ дистанционным способом заминировали район противопехотными минами, что не помешало российским мотострелкам закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление.

Ранее в американской прессе появилась информация о возможной сдаче ВСУ Бахмута (Артемовск). В Белом доме также не исключили будущего отступления украинской армии, передает «Национальная служба новостей».

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В ходе наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в ЛНР солдаты украинской армии спешно покидали свои позиции, оставляя военное имущество и тела своих сослуживцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что российским войскам удалось прорвать и вторую линию обороны противника. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидая свои позиции, оставляли военное имущество и тела своих погибших сослуживцев. Отступая, ВСУ дистанционным способом заминировали район противопехотными минами, что не помешало российским мотострелкам закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление. Ранее в американской прессе появилась информация о возможной сдаче ВСУ Бахмута (Артемовск). В Белом доме также не исключили будущего отступления украинской армии, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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