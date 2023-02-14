14 февраля 2023

Свердловский министр объяснил повышение тарифов на электроэнергию

Министр Смирнов: тарифы на электроэнергию в Свердловской области повысили из-за ФАС
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на мусоросортировочный завод. Тюмень, смирнов николай, портрет
Николай Смирнов подчеркнул, что новые тарифы стали следствием исполнения предписания ФАС Фото:

Повышение тарифов на электроэнергию в Свердловской области связано с выполнением соответствующего предписания со стороны Федеральной антимонопольной службы. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«Нужно отметить, что это решение не органов региональной власти, не Региональной энергетической комиссии. Она исполнила то предписание, которое выдала ей Федеральная антимонопольная служба», — заявил Смирнов.

Министр подчеркнул, что при установке новых тарифов на электроэнергию, РЭК руководствовалась именно предписанием ФАС. Также опираясь на него были введены новые правила учета.

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Повышение тарифов на электроэнергию в Свердловской области связано с выполнением соответствующего предписания со стороны Федеральной антимонопольной службы. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Нужно отметить, что это решение не органов региональной власти, не Региональной энергетической комиссии. Она исполнила то предписание, которое выдала ей Федеральная антимонопольная служба», — заявил Смирнов. Министр подчеркнул, что при установке новых тарифов на электроэнергию, РЭК руководствовалась именно предписанием ФАС. Также опираясь на него были введены новые правила учета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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