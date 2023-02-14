Свердловский министр объяснил повышение тарифов на электроэнергию

Министр Смирнов: тарифы на электроэнергию в Свердловской области повысили из-за ФАС

15 февраля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов подчеркнул, что новые тарифы стали следствием исполнения предписания ФАС Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Повышение тарифов на электроэнергию в Свердловской области связано с выполнением соответствующего предписания со стороны Федеральной антимонопольной службы. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Нужно отметить, что это решение не органов региональной власти, не Региональной энергетической комиссии. Она исполнила то предписание, которое выдала ей Федеральная антимонопольная служба», — заявил Смирнов. Министр подчеркнул, что при установке новых тарифов на электроэнергию, РЭК руководствовалась именно предписанием ФАС. Также опираясь на него были введены новые правила учета.

Повышение тарифов на электроэнергию в Свердловской области связано с выполнением соответствующего предписания со стороны Федеральной антимонопольной службы. Об этом в ходе своей пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Нужно отметить, что это решение не органов региональной власти, не Региональной энергетической комиссии. Она исполнила то предписание, которое выдала ей Федеральная антимонопольная служба», — заявил Смирнов. Министр подчеркнул, что при установке новых тарифов на электроэнергию, РЭК руководствовалась именно предписанием ФАС. Также опираясь на него были введены новые правила учета.