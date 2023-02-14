14 февраля 2023

Пьяный пермяк устроил дебош в трамвае и выбил стекло

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, четвертый день. Пермь, пассажиры, трамвай, обработка салона
Пермяк ругался, приставал к пассажиром и разбил стекло в трамвае Фото:

Поездка в трамвае закончилась для пьяного пермяка административным арестом. Подробности истории сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.

«На остановке „Чкалова“ гражданин в трамвае маршрута № 8, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, приставал к пассажирам, выражался нецензурной бранью. Также он размахивал руками и разбил стекло на двери трамвая кулаком», — пояснили в пресс-службе.

Усмирить мужчину в трамвае прибыл сотрудник управления вневедомственной охраны по городу Перми. Он требовал пермяка прекратить дебош, но тот не послушался. Судья Свердловского районного суда Перми признал пермяка виновным в неповиновении законному требованию сотрудника УВО, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Мужчине назначили наказание в виде административного ареста.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Поездка в трамвае закончилась для пьяного пермяка административным арестом. Подробности истории сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми. «На остановке „Чкалова“ гражданин в трамвае маршрута № 8, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, приставал к пассажирам, выражался нецензурной бранью. Также он размахивал руками и разбил стекло на двери трамвая кулаком», — пояснили в пресс-службе. Усмирить мужчину в трамвае прибыл сотрудник управления вневедомственной охраны по городу Перми. Он требовал пермяка прекратить дебош, но тот не послушался. Судья Свердловского районного суда Перми признал пермяка виновным в неповиновении законному требованию сотрудника УВО, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Мужчине назначили наказание в виде административного ареста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...