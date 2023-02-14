Пьяный пермяк устроил дебош в трамвае и выбил стекло

Поездка в трамвае закончилась для пьяного пермяка административным арестом. Подробности истории сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.
«На остановке „Чкалова“ гражданин в трамвае маршрута № 8, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, приставал к пассажирам, выражался нецензурной бранью. Также он размахивал руками и разбил стекло на двери трамвая кулаком», — пояснили в пресс-службе.
Усмирить мужчину в трамвае прибыл сотрудник управления вневедомственной охраны по городу Перми. Он требовал пермяка прекратить дебош, но тот не послушался. Судья Свердловского районного суда Перми признал пермяка виновным в неповиновении законному требованию сотрудника УВО, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Мужчине назначили наказание в виде административного ареста.
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