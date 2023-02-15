Мишустин выделит деньги на строительство части медкластера в Екатеринбурге

16 февраля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Средства, выделенные Михаилом Мишустиным, пойдут на строительство уральского НИИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделит средства на строительство Уральского научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства (НИИ ОММ) в Академическом районе Екатеринбурга. Учреждение станет частью нового медицинского кластера. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ. «В России сформирован перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023—2027 годах. Среди таких объектов — Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Учреждение, на которые будут выделены деньги, является частью будущего медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Предполагается, что он станет местом, где будут не только принимать больных со сложными болезнями, но и обучать студентов Уральского государственного медуниверситета. Также в кластер войдет большая поликлиника и бульвар, посвященный врачам. Уральский НИИ охраны материнства и младенчества сможет принимать женщин с опасными заболеваниями, которые могут помешать прохождению родов. Один такой НИИ есть в центре Екатеринбурга, а второй — на 45 тысяч квадратных метров — построят в Академическом районе.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделит средства на строительство Уральского научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства (НИИ ОММ) в Академическом районе Екатеринбурга. Учреждение станет частью нового медицинского кластера. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ. «В России сформирован перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023—2027 годах. Среди таких объектов — Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Учреждение, на которые будут выделены деньги, является частью будущего медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Предполагается, что он станет местом, где будут не только принимать больных со сложными болезнями, но и обучать студентов Уральского государственного медуниверситета. Также в кластер войдет большая поликлиника и бульвар, посвященный врачам. Уральский НИИ охраны материнства и младенчества сможет принимать женщин с опасными заболеваниями, которые могут помешать прохождению родов. Один такой НИИ есть в центре Екатеринбурга, а второй — на 45 тысяч квадратных метров — построят в Академическом районе.