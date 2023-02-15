15 февраля 2023

Мишустин выделит деньги на строительство части медкластера в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявление для прессы Михаила Мишустина на заседании совета Евразийского экономического союза. Алма-ата., мишустин михаил
Средства, выделенные Михаилом Мишустиным, пойдут на строительство уральского НИИ Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделит средства на строительство Уральского научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства (НИИ ОММ) в Академическом районе Екатеринбурга. Учреждение станет частью нового медицинского кластера. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ.

«В России сформирован перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023—2027 годах. Среди таких объектов — Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Учреждение, на которые будут выделены деньги, является частью будущего медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Предполагается, что он станет местом, где будут не только принимать больных со сложными болезнями, но и обучать студентов Уральского государственного медуниверситета. Также в кластер войдет большая поликлиника и бульвар, посвященный врачам.

Уральский НИИ охраны материнства и младенчества сможет принимать женщин с опасными заболеваниями, которые могут помешать прохождению родов. Один такой НИИ есть в центре Екатеринбурга, а второй — на 45 тысяч квадратных метров — построят в Академическом районе.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделит средства на строительство Уральского научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства (НИИ ОММ) в Академическом районе Екатеринбурга. Учреждение станет частью нового медицинского кластера. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ. «В России сформирован перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023—2027 годах. Среди таких объектов — Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Учреждение, на которые будут выделены деньги, является частью будущего медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Предполагается, что он станет местом, где будут не только принимать больных со сложными болезнями, но и обучать студентов Уральского государственного медуниверситета. Также в кластер войдет большая поликлиника и бульвар, посвященный врачам. Уральский НИИ охраны материнства и младенчества сможет принимать женщин с опасными заболеваниями, которые могут помешать прохождению родов. Один такой НИИ есть в центре Екатеринбурга, а второй — на 45 тысяч квадратных метров — построят в Академическом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...