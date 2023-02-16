Пермский депутат заказала картину для музея

Елена Зырянова передаст картину музею Кувы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова заказала картину с изображением пруда. Художница из Кудымкара, главный реактор местной газеты Ольга Котова обязалась написать летом пруд села Кува, а картина, согласно договору, будет передана в музей.

«Еленой Зыряновой и Ольгой Котовой подписаны договорные обязательства на изготовление пейзажа „Кувинский пруд“. Летом этого года Ольга Котова будет приглашена на праздник села и примет участие в передаче в дар музею „Исток“ своего произведения», — сообщается в соцсетях мэрии Кудымкара.

Кува возникла как поселок при чугуноплавильном заводе в 1856 году. Музей находится в здании бывшего заводоуправления, его открыли в марте 2009 года. Чтобы дополнить экспозицию картиной пруда, депутат Зырянова, в чей избирательный округ входит территория, ранее объявила конкурс среди местных художников.