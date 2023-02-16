Пермский депутат заказала картину для музея

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, зырянова елена
Елена Зырянова передаст картину музею Кувы Фото:

Депутат Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова заказала картину с изображением пруда. Художница из Кудымкара, главный реактор местной газеты Ольга Котова обязалась написать летом пруд села Кува, а картина, согласно договору, будет передана в музей.

«Еленой Зыряновой и Ольгой Котовой подписаны договорные обязательства на изготовление пейзажа „Кувинский пруд“. Летом этого года Ольга Котова будет приглашена на праздник села и примет участие в передаче в дар музею „Исток“ своего произведения», — сообщается в соцсетях мэрии Кудымкара.

Кува возникла как поселок при чугуноплавильном заводе в 1856 году. Музей находится в здании бывшего заводоуправления, его открыли в марте 2009 года. Чтобы дополнить экспозицию картиной пруда, депутат Зырянова, в чей избирательный округ входит территория, ранее объявила конкурс среди местных художников.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова заказала картину с изображением пруда. Художница из Кудымкара, главный реактор местной газеты Ольга Котова обязалась написать летом пруд села Кува, а картина, согласно договору, будет передана в музей. «Еленой Зыряновой и Ольгой Котовой подписаны договорные обязательства на изготовление пейзажа „Кувинский пруд“. Летом этого года Ольга Котова будет приглашена на праздник села и примет участие в передаче в дар музею „Исток“ своего произведения», — сообщается в соцсетях мэрии Кудымкара. Кува возникла как поселок при чугуноплавильном заводе в 1856 году. Музей находится в здании бывшего заводоуправления, его открыли в марте 2009 года. Чтобы дополнить экспозицию картиной пруда, депутат Зырянова, в чей избирательный округ входит территория, ранее объявила конкурс среди местных художников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...