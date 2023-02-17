Свердловский депутат Госдумы сравнила Макрона с охранником из сериала

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о невозможности возобновления переговоров с РФ по поводу спецоперации. После этого, депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева обсмеяла заявление политика и сравнила его с охранником Александром Бородачем, персонажем одноименного сериала на телеканале ТНТ.
«Поразительное заявление Макрона: мы попытаемся на вас прыгнуть, но если не получится — вы должны нас понять и простить. Этакий геополитический Бородач с ТНТ», — написала Рябцева в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности призвал Запад поддержать контрнаступление Украины. Там же он заявил о невозможности возобновления переговоров с Россией, поскольку сейчас не подходящее время для этого.
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