Свердловский депутат Госдумы сравнила Макрона с охранником из сериала

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Президент Франции, макрон эммануэль
Жанна Рябцева обсмеяла Макрона, сравнив его с охранником из сериала Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о невозможности возобновления переговоров с РФ по поводу спецоперации. После этого, депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева обсмеяла заявление политика и сравнила его с охранником Александром Бородачем, персонажем одноименного сериала на телеканале ТНТ.

«Поразительное заявление Макрона: мы попытаемся на вас прыгнуть, но если не получится — вы должны нас понять и простить. Этакий геополитический Бородач с ТНТ», — написала Рябцева в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности призвал Запад поддержать контрнаступление Украины. Там же он заявил о невозможности возобновления переговоров с Россией, поскольку сейчас не подходящее время для этого.

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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о невозможности возобновления переговоров с РФ по поводу спецоперации. После этого, депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева обсмеяла заявление политика и сравнила его с охранником Александром Бородачем, персонажем одноименного сериала на телеканале ТНТ. «Поразительное заявление Макрона: мы попытаемся на вас прыгнуть, но если не получится — вы должны нас понять и простить. Этакий геополитический Бородач с ТНТ», — написала Рябцева в telegram-канале. Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности призвал Запад поддержать контрнаступление Украины. Там же он заявил о невозможности возобновления переговоров с Россией, поскольку сейчас не подходящее время для этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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