Огнеборцы спасли из горящей квартиры трех детей (архивное фото) Фото: Владислав Грозный © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Сулимова, 65 загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали из пожара пять человек, в том числе трех детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. По лестничным маршам эвакуированы пять человек, в том числе трое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел примерно в два часа ночи 20 февраля, спустя 20 минут огнеборцам удалось потушить пламя. На месте происшествия работали три пожарные машины и 11 спасателей.