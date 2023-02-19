19 февраля 2023
18 февраля 2023

Спасатели эвакуировали трех детей из горящей квартиры в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, мчс, фонарик, пожарные
Огнеборцы спасли из горящей квартиры трех детей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Сулимова, 65 загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали из пожара пять человек, в том числе трех детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. По лестничным маршам эвакуированы пять человек, в том числе трое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел примерно в два часа ночи 20 февраля, спустя 20 минут огнеборцам удалось потушить пламя. На месте происшествия работали три пожарные машины и 11 спасателей.

Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Екатеринбурге на улице Сулимова, 65 загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали из пожара пять человек, в том числе трех детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. По лестничным маршам эвакуированы пять человек, в том числе трое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар произошел примерно в два часа ночи 20 февраля, спустя 20 минут огнеборцам удалось потушить пламя. На месте происшествия работали три пожарные машины и 11 спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...