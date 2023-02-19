Огнеборцы спасли из горящей квартиры трех детей (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Сулимова, 65 загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали из пожара пять человек, в том числе трех детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. По лестничным маршам эвакуированы пять человек, в том числе трое детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел примерно в два часа ночи 20 февраля, спустя 20 минут огнеборцам удалось потушить пламя. На месте происшествия работали три пожарные машины и 11 спасателей.
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