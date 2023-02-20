Во Владикавказе на три часа задержали вылет самолета в Екатеринбург. Скрин

21 февраля 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Пассажиров задержали во Владикавказе на три часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Владикавказа задержали вылет рейса WZ 1064 в Екатеринбург на три часа. Информация об этом следует из данных онлайн-табло авиакомпании Red Wings, обсуживающей данный рейс. Самолет из Владикавказа в Екатеринбург должен был вылететь 20 февраля в 19 часов по местному времени, однако вылет состоялся только в 22:12, следует из данных онлайн-табло Red Wings. Теперь пассажиры прибудут в Екатеринбург только в 2:46 21 февраля. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло авиакомпании Red Wings

В аэропорту Владикавказа задержали вылет рейса WZ 1064 в Екатеринбург на три часа. Информация об этом следует из данных онлайн-табло авиакомпании Red Wings, обсуживающей данный рейс. Самолет из Владикавказа в Екатеринбург должен был вылететь 20 февраля в 19 часов по местному времени, однако вылет состоялся только в 22:12, следует из данных онлайн-табло Red Wings. Теперь пассажиры прибудут в Екатеринбург только в 2:46 21 февраля. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.