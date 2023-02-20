20 февраля 2023

Во Владикавказе на три часа задержали вылет самолета в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Пассажиров задержали во Владикавказе на три часа Фото:

В аэропорту Владикавказа задержали вылет рейса WZ 1064 в Екатеринбург на три часа. Информация об этом следует из данных онлайн-табло авиакомпании Red Wings, обсуживающей данный рейс.

Самолет из Владикавказа в Екатеринбург должен был вылететь 20 февраля в 19 часов по местному времени, однако вылет состоялся только в 22:12, следует из данных онлайн-табло Red Wings. Теперь пассажиры прибудут в Екатеринбург только в 2:46 21 февраля.

Причины задержки самолета на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В аэропорту Владикавказа задержали вылет рейса WZ 1064 в Екатеринбург на три часа. Информация об этом следует из данных онлайн-табло авиакомпании Red Wings, обсуживающей данный рейс. Самолет из Владикавказа в Екатеринбург должен был вылететь 20 февраля в 19 часов по местному времени, однако вылет состоялся только в 22:12, следует из данных онлайн-табло Red Wings. Теперь пассажиры прибудут в Екатеринбург только в 2:46 21 февраля. Причины задержки самолета на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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