Депутаты проголосовали за создание «Екатеринбургской агломерации»

Первостепенной задачей агломерации станет договор между Екатеринбургом и Сысертью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство депутатов гордумы Екатеринбурга проголосовали за то, чтобы создать ассоциацию, которая будет курировать проект Екатеринбургской агломерации. За проект выступили 23 человека, против — один, следует из записи заседания, опубликованной на сайте гордумы.

«Организации мы ни разу не создавали, были попытки заключения соглашений между муниципалитетами, первое я готовил еще в 2003 году. Но все эти попытки ни к чему не приводили в силу опасения муниципалитетов в экспансии Екатеринбурга […] За проект выступили 23 человек, против — один», — отметил начальник департамента экономики Алексей Прядеин.

Предполагается, что организация будет существовать на целевые взносы участников. Смету аппарата оценили в 3,5 млн рублей. Ассоциация будет курировать инфраструктурные проекты, поддерживать бизнес-проекты, рассчитанные на несколько муниципалитетов. Среди первостепенных задач организации — заключить договор между Екатеринбургом и Сысертью.

Проект Екатеринбургской городской агломерации подразумевает объединение городов-спутников Екатеринбурга. Туда могут войти Березовский, Сысерть, Арамиль, Верхнюю Пышму, Среднеуральск.