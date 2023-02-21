Депутат Госдумы: новый фонд помощи семьям бойцов СВО заработает в каждом регионе

21 февраля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

В Госдуме должны принять закон, чтолбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Специальный государственный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине будет действовать в каждом регионе России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов. «В РФ будет создан специальный фонд, который, в частности, займется вопросами помощи семьям, потерявшим близких в ходе специальной военной операции. Я полагаю, чтобы он заработал, нужно будет принимать специальный федеральный закон, где будут заложены правовые основы. Тем более, что представительства фонда будут функционировать в каждом регионе», — отметил Ярослав Нилов. По словам депутата Госдумы, чтобы тезисы послания президента РФ Федеральному Собранию были реализованы, нужно провести корректировку в российском законодательстве. «Будет создана группа по реализации тезисов послания президента Федеральному Собранию. Она совместно с правительством будет готовить правовые основания для выполнения поставленной задачи», — подчеркнул Нилов. Во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране специального государственного фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он должен координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, получении новой профессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специальный государственный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине будет действовать в каждом регионе России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов. «В РФ будет создан специальный фонд, который, в частности, займется вопросами помощи семьям, потерявшим близких в ходе специальной военной операции. Я полагаю, чтобы он заработал, нужно будет принимать специальный федеральный закон, где будут заложены правовые основы. Тем более, что представительства фонда будут функционировать в каждом регионе», — отметил Ярослав Нилов. По словам депутата Госдумы, чтобы тезисы послания президента РФ Федеральному Собранию были реализованы, нужно провести корректировку в российском законодательстве. «Будет создана группа по реализации тезисов послания президента Федеральному Собранию. Она совместно с правительством будет готовить правовые основания для выполнения поставленной задачи», — подчеркнул Нилов. Во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране специального государственного фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он должен координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, получении новой профессии.