Депутат Госдумы: новый фонд помощи семьям бойцов СВО заработает в каждом регионе

Специальный государственный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине будет действовать в каждом регионе России. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов.
«В РФ будет создан специальный фонд, который, в частности, займется вопросами помощи семьям, потерявшим близких в ходе специальной военной операции. Я полагаю, чтобы он заработал, нужно будет принимать специальный федеральный закон, где будут заложены правовые основы. Тем более, что представительства фонда будут функционировать в каждом регионе», — отметил Ярослав Нилов.
По словам депутата Госдумы, чтобы тезисы послания президента РФ Федеральному Собранию были реализованы, нужно провести корректировку в российском законодательстве. «Будет создана группа по реализации тезисов послания президента Федеральному Собранию. Она совместно с правительством будет готовить правовые основания для выполнения поставленной задачи», — подчеркнул Нилов.
Во время послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране специального государственного фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он должен координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, получении новой профессии.
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