«Зеленский моська»: Медведчук рассказал, как Европа попробует сорвать встречу Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выступает «моськой», инструментом давления на главу США Дональда Трампа в преддверии встречи последнего с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявил бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Его [Зеленского], как и лидеров прибалтийских государств, натравливают на Трампа, с целью сорвать договоренности между США и Россией. Это спланированный удар не столько по России, сколько по Трампу и его команде, американским демократам очень хочется вернуться во власть, а если Путин и Трамп договорятся, то о политическом реванше демократов придется забыть. Поэтому и запускаются моськи, типа лидеров прибалтийских государств, но главная роль отдается Зеленскому», — заявил Виктор Медведчук в авторской статье, которая опубликована на сайте «Другая Украина».
Политик отметил, что Киев оказался под внешним управлением из-за финансовой зависимости от Запада. По словам Медведчука, Европейский союз сократил очередной транш поддержки из-за проблем с борьбой с коррупцией в Украине, что привело к усилению давления на Зеленского по вопросам внешней политики. Кроме того, он утверждает, что в международном информационном пространстве продвигается мнение о некомпетентности нынешних американских властей, и те, кто дали указания продвигать такие нарративы в общественном дискурсе, поручили Зеленскому срывать любые мирные инициативы.
Ранее Кремль и Белый дом подтвердили грядущую встречу президентов России и США на Аляске 15 августа. По информации помощника российского лидера Юрия Ушакова, будет обсуждался вопрос, в частности, завершения украинского конфликта. Зеленский ранее заявил, что не согласится на территориальные уступки в рамках мирных переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.