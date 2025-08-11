Кайли Миноуг выступила в цветах российского флага

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг выступила в костюме с триколором России. Об этом сообщили telegram-каналы.
Миноуг выступила в черном коротком платье без рукавов, которое, спереди и сзади, было украшено блестящей бахромой. Эта бахрома складывалась в понятный и знакомый образ — верхняя полоса, самая широкая, была белого цвета, средняя — синего, и нижняя — красного. Таким образом, Миноуг вышла на сцену в наряде российского флага.
Это уже второй похожий случай за последнее время. Ранее известная американская певица Beyonce (Бейонсе Ноулз-Картер) вышла на сцену в Вашингтоне (США) в костюме с расцветкой триколора России.
