В США спрогнозировали высокий спрос на российское оружие в мире

22 февраля 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Спрос на российское оружие может вырасти из-за санкций США на поставку вооружения в Персидский залив Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спрос в странах Персидского залива на российское оружие может резко вырасти из-за ограничений США на поставку вооружения в эти государства. Об этом сообщает издание Breaking Defense. «С точки зрения стран Персидского залива, возможно, разочарование США в связи с отсутствием доступа к новейшим самолетам, таким как F-35, или другим передовым продуктам радиоэлектронной борьбы может вызвать возобновление интереса к российским альтернативам», — сообщает Breaking Defense со ссылкой на научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса Кристиан Ульрихсен. По словам эксперта, страны-партнеры США продолжили сотрудничество с российскими компаниями, не смотря на наложенные санкции. Ранее российские летчики заявили о превосходстве отечественного Су-27 над американским F-16. По их словам истребители США сильно уступают российским по летно-тактическим и огневым характеристикам. Эксперты добавили, что самолет РФ лучше американского в противовоздушном бою.

Спрос в странах Персидского залива на российское оружие может резко вырасти из-за ограничений США на поставку вооружения в эти государства. Об этом сообщает издание Breaking Defense. «С точки зрения стран Персидского залива, возможно, разочарование США в связи с отсутствием доступа к новейшим самолетам, таким как F-35, или другим передовым продуктам радиоэлектронной борьбы может вызвать возобновление интереса к российским альтернативам», — сообщает Breaking Defense со ссылкой на научный сотрудник Института Бейкера при Университете Райса Кристиан Ульрихсен. По словам эксперта, страны-партнеры США продолжили сотрудничество с российскими компаниями, не смотря на наложенные санкции. Ранее российские летчики заявили о превосходстве отечественного Су-27 над американским F-16. По их словам истребители США сильно уступают российским по летно-тактическим и огневым характеристикам. Эксперты добавили, что самолет РФ лучше американского в противовоздушном бою.