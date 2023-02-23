Байден помолился за «преображение» России

23 февраля 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

Джо Байден посетил католическую службу Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден помолился за «преображение России» и за мир во время посещения католической мессы в Польше. Об этом рассказал местный священник Виеслав Давидовски. «Все проводилось в большой секретности, но сейчас я могу говорить. В импровизированной часовне, рядом с апартаментами президента, мы молились за мир, преображение России и свет Святого духа для господина президента», — написал Давидовски в соцсетях. Богослужение прошло в варшавской гостинице, где останавливался Байден. США публично осуждают спецоперацию РФ на Украине и оказывают военную помощь Вооруженным силам Украины. Байден недавно съездил в Польшу, передает телеканал 360. В своей речи во время выступления в Варшаве он обратился к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину. Также президент США посетил Украину и встретился с ее главой Владимиром Зеленским, пообещав ему новое оружие.

Президент США Джо Байден помолился за «преображение России» и за мир во время посещения католической мессы в Польше. Об этом рассказал местный священник Виеслав Давидовски. «Все проводилось в большой секретности, но сейчас я могу говорить. В импровизированной часовне, рядом с апартаментами президента, мы молились за мир, преображение России и свет Святого духа для господина президента», — написал Давидовски в соцсетях. Богослужение прошло в варшавской гостинице, где останавливался Байден. США публично осуждают спецоперацию РФ на Украине и оказывают военную помощь Вооруженным силам Украины. Байден недавно съездил в Польшу, передает телеканал 360. В своей речи во время выступления в Варшаве он обратился к россиянам и президенту РФ Владимиру Путину. Также президент США посетил Украину и встретился с ее главой Владимиром Зеленским, пообещав ему новое оружие.