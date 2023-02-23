Два челябинских предприятия попали под санкции Великобритании и Новой Зеландии. Информация об этом содержится на официальных сайтах правительств этих государств.
«ВНИИ технической физики им. академика Е.И. Забабахина в Снежинске. Производит и обслуживает технику и оборудование для Вооруженных Сил РФ», — сказано в официальном документе на сайте правительства Великобритании.
В санкционный список на сайте новозеландского правительства добавлено АО «Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева». Предприятие находится в Миассе.
Сегодня же, как писало URA.RU, губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в санкционный список Австралии. Документ был опубликован 24 февраля на сайте австралийского правительства.
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