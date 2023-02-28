Девять гостиниц Екатеринбурга вошли в топ лучших отелей России

Отель «Вознесенский» вошел в топ лучших гостиниц Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Девять гостиниц Екатеринбурга вошли в федеральный рейтинг Ostrovok Guests» Choice 2022. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

«В Ostrovok Guests» Choice 2022 вошли сразу девять объектов размещения из Екатеринбурга: отель TENET, отель «Дом Артистов Цирка Екатеринбург», отель «Чехов», гостиница «Реноме», отель Four Elements Ekaterinburg, отель «Грин Парк», отель «Новотель Екатеринбург Центр», отель «Вознесенский» и апартаменты «Мечта 24»», — сообщили в Ostrovok.ru. Финалисты рейтинга получат особую отметку на странице отеля на сервисе.

Как заявила руководитель отдела по работе с отелями Ostrovok.ru Арина Актемирова, задача рейтинга — стимулировать отельеров повышать качество предоставляемых услуг. Составители включали в список те учреждения отдыха, где было большое количество положительных отзывов, число прожитых бронирований, минимальный уровень инцидентов и оценка не ниже 9 баллов из 10. В итоговый список вошли отели, гостевые дома и апартаменты из 75 городов России.