Челябинская ГИБДД продлила запрет на движение по трассе М5-Урал, введенное из-за снегопада

Из-за снега на трассе плохая видимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области продлили ограничение на движение транспорта по трассе М5-Урал, введенное 1 марта из-за непогоды. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада 2 марта до 14:00 на трассе М5-Урал на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) — 1796 км (развязка на Чебаркуль) продлено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении ведомства.

На участках трассы, где сложилась наиболее трудная ситуация, дежурят 23 экипажа ДПС и 47 единиц дорожной техники. Водителей просят быть осторожными.

Накануне из-за снегопадов, ветра и плохой видимости временное ограничение движения ввели на трассе М5-Урал от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль. Запрет касается пассажирского транспорта. Водители сообщали, что на трассе в районе Сима — «просто апокалипсис».