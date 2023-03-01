01 марта 2023

В Екатеринбурге в 134 домах отключат отопление и горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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На Пионерке 6 марта проведут ремонт теплосетей Фото:

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга из-за ремонта на сетях теплосетевой компании почти на сутки отключат отопление и горячую воду. Под отключение попадут дома на Смазчиков, Уральской, Тобольской, Пионеров, Солнечной, Уральской и Советской, рассказали URA.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

«С 06:00 часов до 00:00 часов 6 марта 2023 года в связи с ремонтными работами будут отключены подающий и обратный трубопроводы на участке тепломагистрали М-07 от ТК 07—13 до ТК 07—20. Это необходимо для устранения повреждения, чтобы не произошло порыва трубы», — отметили в пресс-службе ЕТК.

Отопление отключат в 134 домах, 103 из них — многоквартирные. В ЕТК отмечают, что специально выбрали для ремонта 6 марта — в этот день обещают относительно теплую погоду — минус 2 градуса.

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В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга из-за ремонта на сетях теплосетевой компании почти на сутки отключат отопление и горячую воду. Под отключение попадут дома на Смазчиков, Уральской, Тобольской, Пионеров, Солнечной, Уральской и Советской, рассказали URA.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). «С 06:00 часов до 00:00 часов 6 марта 2023 года в связи с ремонтными работами будут отключены подающий и обратный трубопроводы на участке тепломагистрали М-07 от ТК 07—13 до ТК 07—20. Это необходимо для устранения повреждения, чтобы не произошло порыва трубы», — отметили в пресс-службе ЕТК. Отопление отключат в 134 домах, 103 из них — многоквартирные. В ЕТК отмечают, что специально выбрали для ремонта 6 марта — в этот день обещают относительно теплую погоду — минус 2 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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