Топ-чиновников Свердловской области вызвали отвечать за рост коммуналки в заксобрание

Депутаты надеются узнать причины повышения минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фракция КПРФ в заксобрании Свердловской области из девяти человек потребовала провести «Правительственный час» по поводу роста тарифов ЖКХ. Отвечать на их вопросы придут министр ЖКХ региона, главы РЭК и капремонта. Об этом рассказали в сообществе свердловского КПРФ в социальной сети «ВКонтакте».

«Отвечать на неудобные вопросы придут областные руководители жилищно-коммунальной сферы: министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Николай Смирнов, и. о. председателя Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов, генеральный директор Регионального фонда содействия капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Станислав Суханов», — сказано в сообщении. ЗССО уже запросило информацию у соответствующих ведомств по обращению коммунистов, ответ должен поступить в срок до 15 марта.

Депутаты собираются узнать причины повышения с 1 января 2023 года минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. «Мы надеемся получить внятные ответы от чиновников. Если повышать стоимость коммунальных услуг, то делать это необходимо в соответствии с требованиями федеральных законов и с учетом реальной ситуации не только экономической, но и социальной», — считает лидер фракции КПРФ Александр Ивачев.

Ранее URA.RU сообщало, что региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр.