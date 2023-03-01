01 марта 2023

Глава округа в Пермском крае слепил участникам СВО жетоны-обереги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцам поднимут дух обереги мэра Нытвы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов из глины слепил жетоны-обереги для бойцов спецоперации. Так он поддержал военных вместе с учениками кадетского корпуса, которые занимались лепкой в рамках акции «Талисман добра».

«Вместе с кадетами из 5„б“ класса Новоильинского казачьего кадетского корпуса принял участие в акции „Талисман добра“. Лепили из глины обереги — жетоны для участников специальной военной операции», — рассказал Хаертдинов в соцсетях. По его словам, такие жетоны придадут сил военным: «Ведь в них — частичка души и тепла».

Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Власти регионов и простые жители оказывают им посильную помощь. Например, URA.RU рассказывало, что инициативная группа пермяков решила организовать сборку боевых дронов для фронта, а пенсионеров власти хотят привлечь к пошиву одежды и вещей для бойцов.

Ринат Хаертдинов увлечен лепкой
Подобных жетонов ребята с мэром налепили много

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Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов из глины слепил жетоны-обереги для бойцов спецоперации. Так он поддержал военных вместе с учениками кадетского корпуса, которые занимались лепкой в рамках акции «Талисман добра». «Вместе с кадетами из 5„б“ класса Новоильинского казачьего кадетского корпуса принял участие в акции „Талисман добра“. Лепили из глины обереги — жетоны для участников специальной военной операции», — рассказал Хаертдинов в соцсетях. По его словам, такие жетоны придадут сил военным: «Ведь в них — частичка души и тепла». Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Власти регионов и простые жители оказывают им посильную помощь. Например, URA.RU рассказывало, что инициативная группа пермяков решила организовать сборку боевых дронов для фронта, а пенсионеров власти хотят привлечь к пошиву одежды и вещей для бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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