Глава округа в Пермском крае слепил участникам СВО жетоны-обереги. Фото

02 марта 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Бойцам поднимут дух обереги мэра Нытвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов из глины слепил жетоны-обереги для бойцов спецоперации. Так он поддержал военных вместе с учениками кадетского корпуса, которые занимались лепкой в рамках акции «Талисман добра». «Вместе с кадетами из 5„б“ класса Новоильинского казачьего кадетского корпуса принял участие в акции „Талисман добра“. Лепили из глины обереги — жетоны для участников специальной военной операции», — рассказал Хаертдинов в соцсетях. По его словам, такие жетоны придадут сил военным: «Ведь в них — частичка души и тепла». Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Власти регионов и простые жители оказывают им посильную помощь. Например, URA.RU рассказывало, что инициативная группа пермяков решила организовать сборку боевых дронов для фронта, а пенсионеров власти хотят привлечь к пошиву одежды и вещей для бойцов. Ринат Хаертдинов увлечен лепкой Администрация Нытвенского округа в ВК Подобных жетонов ребята с мэром налепили много Администрация Нытвенского округа в ВК

Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов из глины слепил жетоны-обереги для бойцов спецоперации. Так он поддержал военных вместе с учениками кадетского корпуса, которые занимались лепкой в рамках акции «Талисман добра». «Вместе с кадетами из 5„б“ класса Новоильинского казачьего кадетского корпуса принял участие в акции „Талисман добра“. Лепили из глины обереги — жетоны для участников специальной военной операции», — рассказал Хаертдинов в соцсетях. По его словам, такие жетоны придадут сил военным: «Ведь в них — частичка души и тепла». Российские военные участвуют в спецоперации на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Власти регионов и простые жители оказывают им посильную помощь. Например, URA.RU рассказывало, что инициативная группа пермяков решила организовать сборку боевых дронов для фронта, а пенсионеров власти хотят привлечь к пошиву одежды и вещей для бойцов.