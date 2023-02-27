Пермские власти задействуют пенсионеров в пошиве одежды для участников СВО

28 февраля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Многие активные пенсионеры в Прикамье уже задействованы в пошиве вещей для участников спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае активных пенсионеров предложили привлечь к пошиву одежды и вещей для бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов края заявил директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин. Трансляция заседания идет в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Хузин рассказал о реализации регионального проекта «Активное долголетние» и пояснил, что новое направление станет частью проекта в 2023 году. «В этом году мы планируем, что одним из направлений проекта „Активное долголетние“ станет пошив и изготовление экипировки для наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Вы знаете, что в ваших территориях уже есть активные пенсионеры, в том числе, из совета ветеранов, которые шьют маскхалаты, плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи. Я, пользуясь случаем, хотел бы предложить вам, уважаемые главы [муниципалитетов] обратить внимание на данные инициативы и оказать им поддержку», — заявил Хузин. Хузин также добавил, что мэры могли бы организовать в своих территориях «кружки кройки и шиться, чтобы обеспечить российских бойцов всем необходимым в зоне СВО». На реализацию проекта «Активное долголетие» краевые власти выделили с 2022по 2025 годы свыше 70 млн рублей. В прошлом году проектом было охвачено более 4 тысяч жителей, отметил Хузин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае активных пенсионеров предложили привлечь к пошиву одежды и вещей для бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов края заявил директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин. Трансляция заседания идет в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Хузин рассказал о реализации регионального проекта «Активное долголетние» и пояснил, что новое направление станет частью проекта в 2023 году. «В этом году мы планируем, что одним из направлений проекта „Активное долголетние“ станет пошив и изготовление экипировки для наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Вы знаете, что в ваших территориях уже есть активные пенсионеры, в том числе, из совета ветеранов, которые шьют маскхалаты, плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи. Я, пользуясь случаем, хотел бы предложить вам, уважаемые главы [муниципалитетов] обратить внимание на данные инициативы и оказать им поддержку», — заявил Хузин. Хузин также добавил, что мэры могли бы организовать в своих территориях «кружки кройки и шиться, чтобы обеспечить российских бойцов всем необходимым в зоне СВО». На реализацию проекта «Активное долголетие» краевые власти выделили с 2022по 2025 годы свыше 70 млн рублей. В прошлом году проектом было охвачено более 4 тысяч жителей, отметил Хузин.