В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп пенсионерки

В Челябинске под окнами многоэтажки по улице Салютной нашли труп пенсионерки. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о падении с высоты.
«Предварительно, пенсионерка выпала с балкона своей квартиры, расположенной на восьмом этаже. В настоящее время выясняются причины смерти», — сообщил источник.
По данным URA.RU, труп нашли жильцы многоквартирного дома. На момент смерти женщине было 68 лет.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
Ранее в поселке Новое поле Сосновского района обнаружили труп мужчины 1949 года рождения. По предварительным данным, пенсионер задохнулся в гараже во время ремонта автомобиля.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.