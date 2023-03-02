02 марта 2023

В Челябинске под окнами многоэтажки нашли труп пенсионерки

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Капитальный ремонт. Челябинск., балкон, жкх, капремонт
Пенсионерка выпала со своего балкона на восьмом этаже Фото:

В Челябинске под окнами многоэтажки по улице Салютной нашли труп пенсионерки. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о падении с высоты.

«Предварительно, пенсионерка выпала с балкона своей квартиры, расположенной на восьмом этаже. В настоящее время выясняются причины смерти», — сообщил источник.

По данным URA.RU, труп нашли жильцы многоквартирного дома. На момент смерти женщине было 68 лет.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Ранее в поселке Новое поле Сосновского района обнаружили труп мужчины 1949 года рождения. По предварительным данным, пенсионер задохнулся в гараже во время ремонта автомобиля.

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В Челябинске под окнами многоэтажки по улице Салютной нашли труп пенсионерки. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, характер травм говорит о падении с высоты. «Предварительно, пенсионерка выпала с балкона своей квартиры, расположенной на восьмом этаже. В настоящее время выясняются причины смерти», — сообщил источник. По данным URA.RU, труп нашли жильцы многоквартирного дома. На момент смерти женщине было 68 лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. Ранее в поселке Новое поле Сосновского района обнаружили труп мужчины 1949 года рождения. По предварительным данным, пенсионер задохнулся в гараже во время ремонта автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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