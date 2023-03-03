Свердловский пастух, которого придавило остановкой, наказал строителей

Камышловский суд назначил пастуху компенсацию в 200 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пастух из села Володинское Свердловской области, придавленный автобусной остановкой, отсудил 200 тысяч рублей у АО «Свердловскавтодор» (гендиректор — Андрей Пастухов). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«С АО „Свердловскавтодор“ было взыскано в счет компенсации морального вреда 200 тысяч рублей. Решение суда первой инстанции было оставлено в силе, а жалоба ответчика — без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инцидент произошел в середине лета 2021 года, когда пастух пас коров. Внезапно начался дождь, и мужчина, не найдя другого укрытия, спрятался на автобусной остановке. Но из-за сильного ветра конструкция перевернулась и придавила пастуха. В таком положении, получив перелом бедренной кости, он пролежал, пока на помощь не прибыли местные жители.

В суде было установлено, что скорость ветра в этот день не превышала 13 метров в секунду, что нельзя считать стихийным бедствием. Причина падения остановки заключалась в недостатках крепления конструкции.