Екатеринбургские суворовцы передали технику участникам СВО

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон, оператор квадрокоптера
Участники СВО получат квадрокоптеры и тепловизионные монокуляры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители попечительского совета Екатеринбургского суворовского военного училища совместно с воспитанниками и дорожно-строительными компаниями передали технику военнослужащим группировки «Отважные» в зону спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суворовского военного училища.

«Вместе с ребятами из суворовского училища и дорожно-строительными компаниями мы передали на линию соприкосновения УАЗ „Патриот“, квадрокоптеры и тепловизионные монокуляры. Цель миссии — поддержать наших парней, многие из которых — бывшие воспитанники суворовского училища», — сказал член попечительского совета екатеринбургского суворовского военного училища Василий Старков.

Технику принял замполит «Отважных», который еще в прошлом году преподавал в екатеринбургском суворовском училище. Еще одна часть техники передана в два других армейских формирования, где служат выпускники суворовского училища из столицы Урала. «Мы знаем, с чего начинается родина. Мы за Россию, мы за президента», — добавили уральские суворовцы.

Ранее URA.RU сообщало, что прихожане храма Георгия Победоносца Сысертского района Свердловской области и свердловский Союз десантников отправили помощь бойцам в зону спецоперации. Военнослужащие получат автомобиль УАЗ.

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Представители попечительского совета Екатеринбургского суворовского военного училища совместно с воспитанниками и дорожно-строительными компаниями передали технику военнослужащим группировки «Отважные» в зону спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суворовского военного училища. «Вместе с ребятами из суворовского училища и дорожно-строительными компаниями мы передали на линию соприкосновения УАЗ „Патриот“, квадрокоптеры и тепловизионные монокуляры. Цель миссии — поддержать наших парней, многие из которых — бывшие воспитанники суворовского училища», — сказал член попечительского совета екатеринбургского суворовского военного училища Василий Старков. Технику принял замполит «Отважных», который еще в прошлом году преподавал в екатеринбургском суворовском училище. Еще одна часть техники передана в два других армейских формирования, где служат выпускники суворовского училища из столицы Урала. «Мы знаем, с чего начинается родина. Мы за Россию, мы за президента», — добавили уральские суворовцы. Ранее URA.RU сообщало, что прихожане храма Георгия Победоносца Сысертского района Свердловской области и свердловский Союз десантников отправили помощь бойцам в зону спецоперации. Военнослужащие получат автомобиль УАЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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