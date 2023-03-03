Екатеринбургские суворовцы передали технику участникам СВО

Участники СВО получат квадрокоптеры и тепловизионные монокуляры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представители попечительского совета Екатеринбургского суворовского военного училища совместно с воспитанниками и дорожно-строительными компаниями передали технику военнослужащим группировки «Отважные» в зону спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суворовского военного училища.

«Вместе с ребятами из суворовского училища и дорожно-строительными компаниями мы передали на линию соприкосновения УАЗ „Патриот“, квадрокоптеры и тепловизионные монокуляры. Цель миссии — поддержать наших парней, многие из которых — бывшие воспитанники суворовского училища», — сказал член попечительского совета екатеринбургского суворовского военного училища Василий Старков.

Технику принял замполит «Отважных», который еще в прошлом году преподавал в екатеринбургском суворовском училище. Еще одна часть техники передана в два других армейских формирования, где служат выпускники суворовского училища из столицы Урала. «Мы знаем, с чего начинается родина. Мы за Россию, мы за президента», — добавили уральские суворовцы.

Ранее URA.RU сообщало, что прихожане храма Георгия Победоносца Сысертского района Свердловской области и свердловский Союз десантников отправили помощь бойцам в зону спецоперации. Военнослужащие получат автомобиль УАЗ.